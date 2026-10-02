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02.10.2026 19:28

Υπέρ της πρότασης Τσίπρα για πλαφόν στo περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και ο Χρήστος Κακλαμάνης του ΠΑΣΟΚ

02.10.2026 19:28
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Και άλλους θιασώτες εκτός… ΕΛ.Α.Σ. φαίνεται ότι συγκεντρώνει η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.

Ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ,  Χρήστος Κακλαμάνης τάχθηκε υπέρ του μέτρου.

Σε συνέντευξή του στο MEGA την Παρασκευή, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε υπέρ του μέτρου, ενώ ερωτηθείς εάν το συγκεκριμένο αποτελεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ο Κακλαμάνης διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για πρόταση του κόμματός του, καθώς το έχει παρουσιάσει ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, αλλά ότι ο ίδιος συμφωνεί με την εφαρμογή του.

Ιδού ο σχετικός διάλογος στο πάνελ:

  • Διονύσης Τεμπονέρας (τομεάρχης Εργασίας ΕΛΑΣ) : Εσείς με το πλαφόν συμφωνείτε κ. Κακλαμάνη;
  • Χρήστος Κακλαμάνης : Φυσικά και συμφωνώ.
  • Δημοσιογράφος Μαρία Αστερίου : Είναι θέση του ΠΑΣΟΚ το πλαφόν;
  • Χρήστος Κακλαμάνης : Όχι.
  • Δημοσιογράφος Μαρία Αστερίου : Α, είναι δική σας;
  • Χρήστος Κακλαμάνης : Είναι δική μου άποψη, ναι. Σαφώς και θα πρέπει προσωρινά να μπει πλαφόν. Έχουν εκτοξευτεί τα κέρδη των διυλιστηρίων.
  • Δημοσιογράφος Μαρία Αστερίου : Δεν συζητείται αυτό στο ΠΑΣΟΚ;
  • Χρήστος Κακλαμάνης : Κοιτάξτε εγώ είμαι τομεάρχης Δικαιοσύνης, δεν συμμετέχω στα πάντα.

Υπενθυμίζεται ότι και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και άλλοι γαλάζιοι δήλωσαν ότι συμφωνούν με την πρόταση Τσίπρα για τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα… είναι να μην χαμογελάει ο πρόεδρος Αλέξης;

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