«Βράζει» η ΝΔ για τα καύσιμα: Βουλευτές ζητούν μείωση του ΕΦΚ, πιέζουν για ακόμα πιο χαμηλή τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης

Takeaways by to pontiki AI Αναταραχή επικρατεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και των πιέσεων για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή του ΦΠΑ.

Ορισμένοι βουλευτές θεωρούν τα κυβερνητικά μέτρα ανεπαρκή και ζητούν δραστικές παρεμβάσεις για να περιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και η φθορά της κυβέρνησης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει πως η μείωση του φόρου απαιτεί ισοδύναμα μέτρα, καθώς το κράτος εισπράττει ετησίως τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ από τον συγκεκριμένο φόρο καυσίμων.

Παρά τις αντιδράσεις, οι βουλευτές τηρούν στάση αναμονής μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και του ντίζελ κίνησης.

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Αναταραχή επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο εσωτερικό της Κ.Ο. της ΝΔ με αφορμή τις νέες ιλιγγιώδεις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και τη συζήτηση για τις δυνατότητες μείωσης του ΕΦΚ, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών, οι οποίοι, με τη σειρά τους, είναι… στα κάγκελα.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα πωλείται πάνω από 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ ο ΥΠΟΙΚ, Κυριάκος Πιερρακάκης προανήγγειλε αύξηση του ποσού που θα δοθεί στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, οι πληροφορίες λένε ότι σημαντικός αριθμός βουλευτών θεωρεί τα μέτρα ανεπαρκή και πιέζει στην κατεύθυνση της μείωσης, είτε του ΕΦΚ στα καύσιμα είτε του ΦΠΑ, ώστε η τιμή στα καύσιμα να πέσει ακόμα περισσότερο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Στέλιος Πέτσας, όταν ρωτήθηκε αν τάσσεται υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ (Παραπολιτικά FM), δήλωσε ότι «φυσικά και συμφωνώ. Είναι πάγια θέση μου η μείωση των φόρων ειδικά όταν έχουμε μια εξωτερική διαταραχή που προκαλείται από τους πολέμους, τότε πρέπει οι κυβερνήσεις να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, ένα από τα εργαλεία που θεωρώ ότι είναι το καλύτερο είναι η μείωση των φόρων. Άρα η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα όρια που υπάρχουν από τον κοινοτικό κανονισμό θα μπορούσε να γίνει και την έχω εισηγηθεί εδώ και μήνες».

Από την πλευρά του, ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επέμεινε στη θέση του ότι το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει και μπορεί να πωλείται σε τιμή 1,40 ευρώ το λίτρο – ταυτόσημη με αυτή που πρότεινε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας – υπογραμμίζοντας ότι έχει ταχθεί εδώ και χρόνια υπέρ της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στη βενζίνη και λέγοντας ότι «είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Αν γίνει αυτό, προφανώς θα υπάρξει μεγάλη μείωση στην αντλία. Αυτό που βλέπει ο κόσμος και αυτό που βάζει στο ρεζερβουάρ του θα είναι πολύ χαμηλότερα».

Οι πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι στο εσωτερικό της ΝΔ τα πράγματα δεν είναι τόσο… ήπια: βουλευτές φέρονται να πιέζουν ασφυκτικά για «εδώ και τώρα» μειώσεις στον ΕΦΚ ή/και στον ΦΠΑ. λέγοντας ότι όσο συνεχίζεται η τρελή κούρσα των τιμών στα καύσιμα και η κυβέρνηση δεν δείχνει έτοιμη να λάβει δραστικά μέτρα, τόσο αυξάνεται η φθορά της. «Δεν γίνεται να πάμε σε εκλογές με τη βενζίνη στα 2 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο θέρμανσης στα ύψη», λένε μέλη της «γαλάζιας» Κ.Ο. τονίζοντας ότι, από τη στιγμή που η ΕΕ επιτρέπει – εντός ορίων – τη μείωση του ΕΦΚ, η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εξήγησε ότι η κυβέρνηση χρειάζεται άδεια από την ΕΕ για «να μπορεί, αν πρέπει να πάρει έκτακτα μέτρα μείωσης, για παράδειγμα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να εξαιρεθεί αυτή η έκτακτη παρέμβαση από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών. Γιατί; Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, επειδή έχει καταφέρει και έχει παραπάνω έσοδα και τα επιστρέφει πίσω στον κόσμο όσο πιο γρήγορα μπορεί, έχει ταβανιάσει ως προς τις οροφές δαπανών», αν και παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση δεν χρειάζεται άδεια για να μειώσει των ΕΦΚ εντός των ορίων που έχουν θέσει οι Βρυξέλλες. Παράλληλα, τόνισε ότι «ετησίως το κράτος εισπράττει από τον ΕΦΚ στα καύσιμα τέσσερα δισ. ευρώ. Όσοι, λοιπόν, λένε “μειώστε το για 5 μήνες, για 6 μήνες, για 3 μήνες, για 7 μήνες”, πρέπει να πούνε ποιον φόρο θα πρέπει να πάρει το κράτος ισόποσο».

Εντούτοις, οι εξηγήσεις της κυβέρνησης δεν μοιάζουν να πείθουν τους «γαλάζιους» βουλευτές, κάποιοι εκ των οποίων, μάλιστα, λέγεται ότι ετοίμαζαν και σχετική ερώτηση προς τα συναρμόδια υπουργεία, αλλά «έβαλαν φρένο», όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σχέδιο για μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και συνέχιση και τον Οκτώβριο της επιδότησης στην αντλία για το ντίζελ κίνησης. Στη «γαλάζια» Κ.Ο. επικρατεί στάση αναμονής για την ανακοίνωση των νέων μέτρων και την αξιολόγησή τους (και) από την κοινωνία, με ορισμένους βουλευτές της ΝΔ να επισημαίνουν ότι – λόγω του «ράλι» των καυσίμων – ο οποίος θετικός αντίκτυπος από το «πακέτο της ΔΕΘ» έχει ήδη εξανεμιστεί.

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