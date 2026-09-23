Νεκρός στο γραφείο του στο 424 Στρατιωτικό νοσοκομείο εντοπίστηκε διευθυντής της νευρολογικής κλινικής

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Νεκρός μέσα στο γραφείο του εντοπίστηκε ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, τη σορό του εντόπισαν συνάδελφοί του, οι οποίοι κάλεσαν την Αστυνομία.

Ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου δεν φέρει ίχνη πυροβολισμού ή μαχαιρώματος. Η σορός του θα μεταφερθεί στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.

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