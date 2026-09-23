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23.09.2026 14:35

Φωτορεπόρτερ δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για εξευτελιστική μεταχείριση της στη ΓΑΔΑ το 2013

23.09.2026 14:35
gada

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Η φωτορεπόρτερ Πόπη Μέλλιου δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μετά από προσφυγή της για εξευτελιστική μεταχείριση της από την ΕΛΑΣ, κατά την κράτησή της στη ΓΑΔΑ το 2013.

Η Μέλλιου επέστρεφε στην κατοικία της στα Εξάρχεια, όταν συνάντησε τέσσερις αστυνομικούς της ομάδας ΔΕΛΤΑ σε μοτοσυκλέτες και καθώς διαπίστωσε ότι προχώρησαν σε ένα βίαιο επεισόδιο χωρίς να υπάρχει λόγος, σημείωσε τους αριθμούς των πινακίδων. Ενας εκ των αστυνομικών την αντιλήφθηκε και πήγαν να της κάνουν εξακρίβωση στοιχείων. Αφού αυτή ζήτησε να δει πρώτα τα υπηρεσιακά τους δελτία, την μετέφεραν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της ΓΑΔΑ για εξακρίβωση στοιχείων.

Εκεί της αφαιρέθηκε το κινητό, της ζητήθηκε η ταυτότητα και αφού ερωτήθηκε για το περιστατικό της ζητήθηκε να παραδώσει το σημείωμα (με τον αριθμό πινακίδων). Ενημερώθηκε μάλιστα ότι θα υποβληθεί σε σωματική έρευνα και αφού -κατά την δικογραφία και την καταγγελία της, ο αξιωματικός υπηρεσίας κάλεσε γυναίκα αστυνομικό και, χρησιμοποιώντας χυδαίο λεκτικό, της έδωσε οδηγίες ως προς την έκταση της έρευνας. Η αστυνομικός διέταξε την φωτορεπόρτερ να βγάλει όλα τα ρούχα της, ακόμη και τα εσώρουχα, για οπτικό έλεγχο και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, αφέθηκε ελεύθερη.

Ολα αυτά έγιναν ενώ πήγε για μια απλή εξακρίβωση στοιχείων. Η Μέλλιου προχώρησε σε μήνυση και στις 22 Δεκεμβρίου του 2014 ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης, του αξιωματικού υπηρεσίας και της αστυνομικού που διενήργησε την έρευνα, παρ. 8.

Η αστυνομικός αθωώθηκε, αλλά στους αξιωματικούς επιβλήθηκε φυλάκιση τριών ετών με αναστολή για σοβαρή προσβολή της αξιοπρέπειας, κρίνοντας πως ενώ επρόκειτο για μια απλή ταυτοποίηση, προσπάθησαν να την εκφοβίσουν και να την εκβιάσουν. 

Η φωτορεπόρτερ προσέφυγε στο Στρασβούργο επικαλούμενη τα άρθρα 3 και 8 ΕΣΔΑ και χθες δικαιώθηκε.

Δείτε εδώ την απόφαση

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