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23.09.2026 15:12

Αργοστόλι: Στη Δικαιοσύνη ο άνδρας που τον «πέθανε» με fake κηδειόσημο ο αδελφός του – Κατέθεσε μήνυση

23.09.2026 15:12
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Δικαστική τροπή παίρνει η πρωτοφανής υπόθεση που προκάλεσε αναστάτωση στο Αργοστόλι, όταν σε δημόσιους πίνακες αναρτήθηκε από τον αδελφό του κηδειόσημο γνωστού επιχειρηματία, παρότι ο ίδιος βρίσκεται εν ζωή. Ο άνδρας γνωστοποίησε πλέον ότι έχει προσφύγει στις Αρχές, καταθέτοντας μήνυση.

Η υπόθεση είχε γίνει γνωστή πριν από λίγες ημέρες, όταν κάτοικοι του Αργοστολίου αντίκρισαν σε πίνακες δημοσίων ανακοινώσεων κηδειόσημα που αφορούσαν γνωστό επιχειρηματία της πόλης.

Στις αναρτήσεις δεν γινόταν απλώς λόγος για τον υποτιθέμενο θάνατό του, αλλά αναφέρονταν ακόμη και συγκεκριμένη ώρα και τόπος για την κηδεία του.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά για το περιστατικό, ως πρόσωπο που φερόταν να βρίσκεται πίσω από την ανάρτηση εμφανιζόταν ο ίδιος ο αδελφός του επιχειρηματία.

Πλέον, η υπόθεση μεταφέρεται από τα δημόσια ταμπλό στο πεδίο της Δικαιοσύνης.

Η απάντηση αναρτήθηκε στα ίδια σημεία

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στους ίδιους πίνακες όπου είχαν προηγουμένως τοποθετηθεί τα νεκρόσημα, εμφανίστηκε νέα δημόσια ανακοίνωση, αυτή τη φορά από την πλευρά του επιχειρηματία που είχε παρουσιαστεί ως αποθανών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτήν:

  • έχει ήδη υποβληθεί σχετική μήνυση στην Αστυνομία Αργοστολίου,
  • κατά τον συντάκτη της ανακοίνωσης, η υπόθεση πρόκειται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία,
  • διατυπώνονται επιπλέον σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του αδελφού του επιχειρηματία,
  • γίνεται επίσης αναφορά σε άλλους πολίτες οι οποίοι, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του συντάκτη, φέρονται να έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα.

«Κατατέθηκε σχετική μήνυση»

Στο κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Ήδη στην αστυνομία του Αργοστολίου κατατέθηκε σχετική μήνυση […] η οποία θα διαβιβαστεί λίαν συντόμως στην Εισαγγελία».

Παράλληλα, ο συντάκτης της ανακοίνωσης προχωρά και σε βαρύτερους ισχυρισμούς, όπως αναφέρει το kefaloniapress.gr το οποίο δεν τους δημοσιεύει, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για καταγγελίες οι οποίες, εφόσον έχουν πράγματι τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών, θα πρέπει να διερευνηθούν θεσμικά.

Από το σημείο αυτό και μετά, η συνέχεια της υπόθεσης περνά στις αρμόδιες αρχές.

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