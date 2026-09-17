Απίστευτο σκηνικό στο Αργοστόλι: Τσακώθηκε με τον αδελφό του και του έφτιαξε… ψεύτικο κηδειόσημο

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Ένα πρωτοφανές περιστατικό στην Κεφαλονιά προκάλεσε σύγχυση, όταν άρχισε να κυκλοφορεί κηδειόσημο για έναν άνθρωπο που όχι μόνο ήταν ζωντανός, αλλά… έχαιρε άκρας υγείας. Όπως φαίνεται, επρόκειτο για έναν οικογενειακό καβγά, με τον έναν αδελφό να… εκδικείται έτσι τον άλλον.

Το κηδειόσημο που αναστάτωσε το Αργοστόλι

Σύμφωνα με το kefaloniapress, όλα ξεκίνησαν μετά από διαμάχη μεταξύ δύο αδελφών στο Αργοστόλι.

Μετά τον καβγά, ο ένας φέρεται να προχώρησε στην έκδοση… κηδειόσημου για τον αδελφό του, παρότι εκείνος βρισκόταν εν ζωή.

Η ανακοίνωση δεν περιοριζόταν σε μια απλή αναφορά θανάτου. Περιλάμβανε κανονικά ημερομηνία, ώρα και τόπο τέλεσης της υποτιθέμενης κηδείας, δίνοντας την εντύπωση πραγματικής αγγελίας.

Η ανακοίνωση ήταν διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μοιάζει απολύτως κανονική, χωρίς κάποια εμφανή ένδειξη που να προδίδει ότι δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Σύγχυση μέχρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια

Καθώς το κηδειόσημο άρχισε να κυκλοφορεί στην περιοχή, άνθρωποι που γνώριζαν το πρόσωπο στο οποίο αναφερόταν ανησύχησαν, θεωρώντας αρχικά ότι είχε συμβεί κάτι σοβαρό.

Ακολούθησαν τηλεφωνήματα και προσπάθειες να εξακριβωθεί τι είχε συμβεί.

Τελικά αποκαλύφθηκε ότι ο υποτιθέμενος «νεκρός» ήταν απολύτως καλά και δεν είχε συμβεί κανένας πραγματικός θάνατος.

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