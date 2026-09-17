Φεστιβάλ Στη Σκιά των Βράχων: Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 20 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2026

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Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

PLISSKEN FESTIVAL

Jeff Mills presents

presents Tomorrow comes the Harvest + Max Cooper Fabric Mix Series

Η μουσική σύμπραξη «Tomorrow Comes The Harvest» δημιουργήθηκε από τον Νιγηριανό ντράμερ Tony Allen – έναν από τους πρωτοπόρους της Afrobeat – και τον θρύλο της techno σκηνής του Ντιτρόιτ, Jeff Mills. Μαζί με τον παραγωγό Jean-Phi Dary, το τρίο ανακάλυψε ένα κοινό έδαφος σε μια παράδοση που αντιμετωπίζει τη μουσική ως μέσο πνευματικής ανύψωσης, περιοδεύοντας σε όλο τον κόσμο μέχρι τον θάνατο του Tony Allen το 2020.

Ωστόσο, τα θεμέλια της ιδέας είχαν ήδη τεθεί. Με την προσθήκη του βιρτουόζου της τάμπλα Prabhu Edouard, το εγχείρημα έχει πλέον εισέλθει σε ένα νέο κεφάλαιο.

Σε κάθε εμφάνιση των Tomorrow Comes The Harvest, ο αυτοσχεδιασμός γίνεται εργαλείο εξερεύνησης του άγνωστου, υπέρβασης των ηχητικών ορίων και διάσχισης ρυθμών που οδηγούν σε μια εμπειρία πέρα από τα συνηθισμένα.

MAX COOPER

Ο παραγωγός Max Cooper αποτελεί εξέχουσα προσωπικότητα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Λίγοι καλλιτέχνες έχουν πετύχει να διερευνήσουν και να προωθήσουν τη σύνδεση μεταξύ εικαστικής τέχνης, μουσικής και επιστήμης τα τελευταία δέκα χρόνια.

Από την αέρινη downtempo electronica, τη φορτισμένη μελωδική techno και το drum & bass που «ταρακουνάει» το δωμάτιο, τα live shows του Max Cooper εγγυώνται ότι θα διατρέξουν όλο το φάσμα της ηλεκτρονικής μουσικής.

Έχει εμφανιστεί σε όλα σχεδόν τα παγκόσμια φεστιβάλ και έχει να επιδείξει πολυάριθμες sold out παραστάσεις σε υψηλού κύρους χώρους ανά τον κόσμο. Οι ιδιοφυείς και πρωτότυπες παραγωγές του, οι αδιαμφισβήτητες ικανότητές του ως DJ και οι παραστάσεις του έχουν τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

PLISSKËN | Jeff Mills | Jean Phi Dary | Rasheeda Ali | Triangle Agency

Max Cooper | LITTLE BIG Agency

Agency Τιμές εισιτηρίων: 19 | 23€ | 27€ | 30€ | 35€

Προπώληση: more.com

Τρίτη 22 & Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Εθνικό Θέατρο

Ευριπίδη Τρωάδες

Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου

Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό και βαθιά αντιπολεμικό έργο του μεγάλου τραγωδού ζωντανεύει με ένα ensemble 22 ηθοποιών -ανάμεσα στους οποίους και μέλη της Ομάδας Εν Δυνάμει- κάθε ηλικίας, με και χωρίς αναπηρία, και ζωντανή μουσική επί σκηνής· μια παράσταση για τη διαχρονική φρίκη του πολέμου και την απώλεια ως συλλογική μνήμη, μα -κυρίως- για το γυναικείο σώμα ως παγκόσμιο σύμβολο της ανθρώπινης τραγωδίας.

Στις Τρωάδες του Ευριπίδη, τα σώματα των γυναικών δεν ήταν πάντοτε υπό κατοχή. Παρότι μεγάλωναν σε μια βαθιά πατριαρχική κοινωνία, ήταν -για τα μέτρα της εποχής- ελεύθερες: είχαν επιλογές, όνειρα και τη δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς ζωής.

Καθώς, όμως, το τέλος μιας εποχής, μιας ζωής δοξασμένης και άλλοτε απλώς υποφερτής, της ίδιας της Ιστορίας τους, πλησιάζει, οι Τρωάδες μιλούν για τη φρίκη του πολέμου μέσα από το φίλτρο του (θηλυκού) σώματος, που γνωρίζει πως θα αντικειμενοποιηθεί και θα απανθρωποποιηθεί.

Στο ανέβασμα της Ελένης Ευθυμίου, οι Τρωάδες δεν είναι μόνο τα όμορφα, υγιή κορμιά των προνομιούχων γυναικών της βασιλικής οικογένειας που αναμένουν την τελική διαλογή.

Τα σώματά τους αναμειγνύονται με άλλα σώματα —ανήλικα, ανάπηρα, ηλικιωμένα— που ούτε πριν από τον πόλεμο αποφάσιζαν για τον εαυτό τους και που συνήθως δεν έχουν το προνόμιο της αφήγησης, σώματα που το σύστημα επιδεικτικά αγνοεί, που η εξουσία επιλέγει με ποιον τρόπο θα διαχειριστεί ή θα αφανίσει.

Σε αυτό, άλλωστε, ο πόλεμος είναι «δίκαιος»: εξισώνει πάντα το πολύ με το λίγο και με το καθόλου…

Κι αν όλα αυτά τα δέρματα, οι ψυχές, τα βλέμματα, οι μήτρες, οι μνήμες μπορούν να ιδωθούν συμβολικά ως οι (από πάντα) καταπιεσμέν(ες)οι αυτού του κόσμου, η παράσταση θέτει ένα ερώτημα: μπορούν αυτά τα υποκείμενα να ξανακερδίσουν το δικαίωμα της επιλογής;

Πώς; Κραυγάζοντας το μίσος, θρηνώντας ή γελώντας μέσα στο χάος και το αδιέξοδο; Υπάρχει άραγε τρόπος οι ηρωίδες να επαναοικειοποιηθούν τα σώματά τους;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Γιάννης Τσαρούχης

Διασκευή—Σκηνοθεσία: Ελένη Ευθυμίου

Σκηνικά: Ευαγγελία Κιρκινέ

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Μουσική: Λευτέρης Βενιάδης

Κίνηση: Τάσος Παπαδόπουλος

Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά – Φαμέλη

Σχεδιασμός ήχου: Σοφία Καμαγιάννη

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

ΔΙΑΝΟΜΗ

Μενέλαος Γιώργος Καραμίχος

Ταλθύβιος Αργύρης Ξάφης

Ανδρομάχη Εύη Σαουλίδου

Κασσάνδρα Νάνσυ Σιδέρη

Ελένη Βασιλική Τρουφάκου

Εκάβη Λυδία Φωτοπούλου

Χορός: Μύριαμ Αρτζανίδου, Μαρία Δαχλύθρα, Eλένη Δημοπούλου, Νίκος Κυπαρίσσης, Ειρήνη Κουρούβανη, Λωξάνδρα Λούκας, Λυγερή Μητροπούλου, Θεανώ Παπαβασιλείου, Κατερίνα Παπανδρέου, Νίκη Πεταλά, Χρύσα Τουμανίδου

Στον ρόλο του μικρού Αστυάνακτα ο Μιχάλης Μήτσης



Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 20€ | 65+ 15€ | Φοιτητικό, Κάρτα ανέργων, Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι, ΑμεΑ/συνοδός ΑμεΑ 10€ | Ομαδικό άνω των 20 ατόμων 15€

Προπώληση εισιτηρίων ticketservices.gr

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

PLISSKEN FESTIVAL

Parra For Cuva live + Orbit live

Ο Parra for Cuva επιστρέφει το 2026 με ένα νέο LP – Nacar – και μια παγκόσμια περιοδεία που ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στον εξελισσόμενο ήχο του. Συνδυάζοντας ακουστικά στοιχεία με πολυεπίπεδη ηλεκτρονική παραγωγή, η μουσική του κινείται ανάμεσα στο εσωστρεφές και το αισιόδοξο, αντλώντας έμπνευση από ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων επιρροών.

Από τις πρώιμες δουλειές του όπως τα Majouré και Darwîś μέχρι τα Paspatou, Juno και Mimose, έχει αναπτύξει ένα ξεχωριστό στυλ που δίνει έμφαση στην ατμόσφαιρα και τη μελωδία, ξεπερνώντας τα όρια των μουσικών ειδών.

Με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι ODESZA, Ólafur Arnalds, Glass Animals και Monolink, ο Parra for Cuva έχει χτίσει ένα πιστό κοινό μέσα από μια σταθερή αφοσίωση στην τέχνη και το συναίσθημα.

Το νέο άλμπουμ Nacar και η περιοδεία αποτυπώνουν μια πιο ήρεμη αυτοπεποίθηση -έναν καλλιτέχνη που τελειοποιεί το όραμά του, ενώ συνεχίζει να εξερευνά νέους ήχους και τρόπους σύνδεσης με το κοινό του.

Τιμές εισιτηρίων: 24€ | 27€ | 30€ | 33€ | 36€ | 39€

Προπώληση: more.com

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

NOVEL 729

Ο Novel 729 επιστρέφει στην Αθήνα για μια δυνατή ζωντανή εμφάνιση το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, στο Θέατρο Βράχων, σε μια βραδιά που αναμένεται να μείνει χαραγμένη στη μνήμη του κοινού. Με στίχους ειλικρινείς, άμεσους και βαθιά ανθρώπινους, συνεχίζει να εκφράζει σκέψεις και συναισθήματα που όλοι έχουμε νιώσει, δημιουργώντας έναν μοναδικό δεσμό με όσους τον ακούν.

Οι συναυλίες του δεν είναι απλώς μουσικά γεγονότα· είναι βιώματα. Το κοινό δεν στέκεται απέναντι, αλλά δίπλα του — τραγουδά, συμμετέχει, γίνεται μέρος της αφήγησης. Κάθε κομμάτι μετατρέπεται σε μια κοινή εμπειρία, όπου η ενέργεια πηγάζει αμφίδρομα, από τη σκηνή προς τον κόσμο και πίσω.

Η εμφάνισή του στο Θέατρο Βράχων, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ στην Σκιά των Βράχων, έρχεται να προσθέσει μια βραδιά με έντονο παλμό και αυθεντικό συναίσθημα στο φετινό πρόγραμμα. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του χώρου, με την ατμοσφαιρική του δύναμη, λειτουργεί ως ιδανικό σκηνικό για μια τέτοια συνάντηση καλλιτέχνη και κοινού.

Μια βραδιά που δεν περιορίζεται στο να την ακούσεις — αλλά σε καλεί να τη ζήσεις πραγματικά, από κοντά.

Παραγωγή: GETAWAY MUSIC PRODUCTIONS

Τιμή εισιτηρίου:15€

Προπώληση: more.com

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Κατερίνα Βρανά Χάρηκα!

Χάρηκα! Μία βραδιά ξεκαρδιστικού stand-up comedy

Η αγαπημένη stand-up comedian Κατερίνα Βρανά έρχεται για μία μόνο βραδιά στο Θέατρο Βράχων, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 21.00 με την παράσταση «Χάρηκα!».

Με το γνωστό καυστικό της χιούμορ, τον αφοπλιστικό αυτοσαρκασμό και την ακαταμάχητη ειλικρίνειά της, η Κατερίνα Βρανά συστήνεται ξανά στο κοινό — με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.

Για όσους δεν την έχετε γνωρίσει ακόμη είναι η ιδανική ευκαιρία, να τη δείτε από κοντά. Και για όσους την ξέρετε ήδη, να μάθετε τα νέα της — γιατί, όπως λέει και η ίδια, έχουν συμβεί «καναδυό πραγματάκια» τελευταία.

Στην παράσταση «Χάρηκα!» μοιράζεται ιστορίες από την καθημερινότητά της, σκέψεις, απρόοπτα της ζωής και παρασκηνιακά… πίτσι-πίτσι, δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη γέλιο και αληθινή επαφή με το κοινό. Μια παράσταση που λειτουργεί σαν μικρή όαση χαράς κόντρα στις εποχές που ζούμε. Ένα γέμισμα μπαταρίας; Ένα κύμα θετικής ενέργειας; Σίγουρα όλα αυτά και πολλά ακόμη.

Μία βραδιά.

Μία Κατερίνα.

Χιλιάδες γέλια.

Τιμές εισιτηρίων: Early bird 12€ | Γενική είσοδος 15€ | Μειωμένο (φοιτητικό – ΑμεΑ) 12€

Ταμείο: 18€ Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Δευτέρα 28, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Αισχύλου Πέρσες

Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης

Οι «Πέρσες» αποτελούν το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και ταυτόχρονα την πρώτη θεατρική καταγραφή ιστορικών γεγονότων. Ο Αισχύλος, αυτόπτης μάρτυρας της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, δημιουργεί ένα «σκηνικό ρεπορτάζ» πολέμου, μόλις οκτώ χρόνια μετά την καταστροφή.

Ο Χρήστος Θεοδωρίδης προσεγγίζει το έργο ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή, συνεχίζοντας τη σκηνοθετική του πορεία πάνω σε πολιτικά φορτισμένα και καίρια σύγχρονα ζητήματα.

«Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στ’ αλήθεια η ζωή μας…»

Εικοσιδύο άνθρωποι περιμένουν τα νέα μιας συντελεσμένης καταστροφής. Όταν ο αγγελιοφόρος επιστρέφει από το μέτωπο, ο λόγος του δίνει μορφή στον φόβο: η απώλεια είναι απόλυτη. Το σώμα και η σκέψη παραλύουν. Καμία πράξη δεν μοιάζει δυνατή. Μόνο ο θρήνος απομένει.

«Αχ, αχ, μιλάς για των δικών μας τα σώματα…»

Ο θρήνος γίνεται συλλογικός, επίμονος, αδιαπραγμάτευτος. Για τους νεκρούς. Για το παρελθόν που χάθηκε. Για το μέλλον που βυθίστηκε μαζί τους.

«Τώρα πάει του βασιλιά μας η εξουσία…»

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται ο άνθρωπος απέναντι στην απώλεια. Η «τραγωδία των ηττημένων» ανοίγει έναν διαχρονικό διάλογο: οι ηττημένοι δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν, αλλά σε κάθε εποχή, σε κάθε πλευρά. Τα ονόματα που αναζητά ο Χορός είναι τα ονόματα όλων όσοι χάθηκαν και συνεχίζουν να χάνονται στους πολέμους του κόσμου…

Είκοσι δύο ηθοποιοί, σε μια σκηνή σχεδόν γυμνή, συγκροτούν έναν Χορό-πρωταγωνιστή. Με εργαλεία τον λόγο, την κίνηση και τη μουσική, αποτυπώνουν το συλλογικό τραύμα μιας κοινωνίας που στέκεται μουδιασμένη μπροστά στην καταστροφή.

«Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα…»

Μια παράσταση που στοχάζεται πάνω στη μνήμη και την ήττα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ακατάλυτη ανθρώπινη ανάγκη για δημοκρατία και δικαιοσύνη, μέσα σε έναν κόσμο που ολοένα και θεμελιώνει την εξουσία και την άκριτη υποταγή!

ΔΙΑΝΟΜΗ

Άτοσσα Μαρία Ναυπλιώτου

Δαρείος Δημήτρης Καταλειφός

Ξέρξης Αναστάσης Ροϊλός

Αγγελιοφόρος Σταύρος Σβήγκος

Χορός (αλφαβητικά):

Πάρης Αλεξανδρόπουλος, Αγγελική Δεληθανάση, Γιώργος Δερμεντζίδης Κρητικός, Γιώργος Εξακοΐδης, Ξένια Θεμελή, Γιώργος Κισσανδράκης, Γιώργος Κωνσταντινίδης, Ντένης Μακρής, Δημήτρης Μανδρινός, Νίκος Μανωλάς, Αγγελική Πατερμαλή, Τατιάνα- Άννα Πίττα, Πέννυ Σακελλαριάδη, Σαββίνα Σωτηροπούλου, Βασίλης Τρυφουλτσάνης, Βασίλης Τσαλίκης, Σαμψών Φύτρος

Τιμές εισιτηρίων: Γενική Είσοδος 25€ | Μειωμένο 20€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου ώρα 21:30*

Ευριπίδη Μήδεια

Σκηνοθεσία Nikita Milivojevic

Μήδεια. Η εμβληματική τραγωδία του Ευριπίδη παρουσιάζεται φέτος το καλοκαίρι σε μια μεγάλη παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Μια παράσταση που αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, τη διαχρονική της ένταση και την επίκαιρη ειρωνεία της.

Ο Nikita Milivojević, διεθνής σκηνοθέτης με βαθιά σχέση με την ελληνική γραμματεία, μετά την πρωτοποριακή καλλιτεχνική εμπειρία «Πέρσες – Το ταξίδι στο πεδίο των ψυχών» που παρουσίασε το 2023 στην Ελευσίνα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης επιστρέφει για να προσεγγίσει αυτή τη φορά τη Μήδεια, με καθαρότητα και εσωτερική δύναμη, φωτίζοντας την ανθρώπινη διάσταση του μύθου. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, αφήνοντας τα υπόγεια ρεύματα μιας ισχυρής μνήμης να διαπερνούν τη δράση. Η ιστορία μοιάζει να ξεδιπλώνεται μέσα από όσα ανακαλεί η ίδια η Μήδεια, σαν εικόνες που επιστρέφουν επίμονα· ο έρωτας, η φυγή, τα παιδιά, η προδοσία.

Στον ρόλο της Μήδειας, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ενσαρκώνει μια γυναίκα που αγάπησε ολοκληρωτικά και οδηγήθηκε στην απόλυτη ρήξη. Δίπλα της, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και ο Άρης Λεμπεσόπουλος αποτυπώνουν με καθαρότητα τη σύγκρουση έρωτα, εξουσίας και ευθύνης που διαπερνά το έργο, ενώ η Ρένη Πιττακή, στον ρόλο της Τροφού, φέρει τη φωνή της μνήμης και της συνείδησης της τραγωδίας.

Δώδεκα ηθοποιοί συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα, όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Δύο μουσικοί επί σκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση, με τη ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαίο λόγο.

Η Μήδεια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη. Μιλά για την προδοσία, την εξορία, την αξιοπρέπεια και το οριακό σημείο όπου ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη. Η παράσταση δεν αντιμετωπίζει τη Μήδεια ως «τέρας», αλλά ως μια συνειδητή ανθρώπινη ύπαρξη που φτάνει στο έσχατο όριο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία – Διασκευή: Nikita Milivojevic

Σκηνογραφία: Σωτήρης Μελανός

Πρωτότυπη μουσική / δραματουργία: Δημήτρης Καμαρωτός

Κίνηση: Amalia Bennett

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Σχεδιασμός Ήχου: Κώστας Μπώκος

Βοηθός σκηνοθέτη: Νίκος Τσιμάρας

Visual Identity – Γραφιστικά: Δημήτρης Γκέλμπουρας @forbidden.designs

@forbidden.designs Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννακόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης, Διονύσης Πιφέας

Στον ρόλο της Τροφού η Ρένη Πιττακή

ΧΟΡΟΣ Ηλέκτρα Καρτάνου, Εμμανουήλ Κοντός, Ιωάννα Μπιτούνη, Κατερίνα Νταλιάνη, Μαριάμ Ρουχατζέ, Νίκος Τσιμάρας

Μουσικοί επί σκηνής: Στέλιος Κατσατσίδης, Βαγγέλης Παρασκευαΐδης

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Οργάνωση Παραγωγής: Ξένια Καλαντζή

Οργάνωση Περιοδείας: Artrack productions-Παναγιώτης Πάντος

Παραγωγή: Λυκόφως – Γ. Λυκιαρδόπουλος

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 25€ | Μειωμένο 20€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Προπώληση: ticketservices.gr & ταμεία φεστιβάλ

* Η παράσταση είχε ματαιωθεί στις 15/9 λόγω βροχής.

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου ώρα 20:00

Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Ο χορός είναι στενά συνδεδεμένος με την παραδοσιακή ζωή του λαού μας. Του χορού τα βήματα ήταν ένα μέσο έκφρασης της χαράς, των συναισθημάτων.

Είχε ζωτική σημασία στην καθημερινή παραδοσιακή ζωή, ένα ιδιαίτερα έντονο βίωμα, που προσέφερε εικόνες και αφορμές για βιοτικό προβληματισμό.

Ο χορός είναι πάνω απ’ όλα οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, σχέση ανάμεσα στο νου και την καρδιά, σχέση ανάμεσα στο αυθόρμητο και τη λογική, σχέση ανάμεσα στο σώμα και το πνεύμα, σχέση ανάμεσα σε σένα και σε μένα…

Το Εργαστήρι Παραδοσιακών χορών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού & τα μέλη του – με απόλυτο σεβασμό στην παράδοση τόπου μας – εργάζονται με σκοπό τη διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ελεύθερη είσοδος

Γενικές πληροφορίες

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 21:00

Ώρα έναρξης ΜΗΔΕΙΑ: 21:30

Ώρα έναρξης Εργαστηρίου Παραδοσιακών Χορών: 20:00

Πληροφορίες: Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού Δήμων Βύρωνα & Δάφνης-Υμηττού

Κύπρου 50-54, 16232 Βύρωνας | 210 7609028

www.festivalvraxon.gr | [email protected]

Προπώληση:

Γραφεία Φεστιβάλ, Κύπρου 50-54, Βύρωνας | 11:00 – 15:00

Παλαιό Δημαρχείο Υμηττού, Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου, Υμηττός

10:00 – 14:00

Η παράσταση ΜΗΔΕΙΑ που ματαιώθηκε λόγω βροχής στις 15/9 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου ώρα 21:30

Το Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη 1 Οκτωβρίου ώρα 20:00

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