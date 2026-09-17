Κρήτη: Ελεύθερη υπό όρους η 18χρονη για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους

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Ελεύθερη υπό όρους αφέθηκε η 18χρονη που κατηγορείται για κακοποίηση του 3 εβδομάδων μωρού της.

Σύμφωνα μα τα τοπικά ΜΜΕ στη Κρήτη, η νεαρή κοπέλα, που χρειάστηκε τα προηγούμενα 24ωρα να διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο καθώς δεν έχει βάλει μπουκιά στο στόμα της, υποστήριξε στην απολογία της ότι χαστούκισε το μωρό ευρισκόμενη σε τρομακτική πίεση, αλλά δεν είχε πρόθεση να του κάνει κακό.

Εκείνη δεν ήταν σε θέση να διαχειριστεί το κλάμα του λόγω και της χρόνιας βεβαρημένης ψυχολογικής της κατάστασης που σαφώς επιδεινώθηκε με τη γέννηση του παιδιού και τη διακοπή της αντικαταθλιπτικής αγωγής που λαμβάνει από τα 15 της.

Να σημειωθεί πως και η ίδια ήταν θύμα κακοποίησης όταν ήταν ανήλικη, από τους γονείς της.

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