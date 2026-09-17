«Καρφιά» Γιούργκεν Κλοπ στο AfD: «Η ομάδα της Γερμανίας να πάρει πίσω την εθνική υπερηφάνεια από τους λάθος ανθρώπους»

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Ο Γιούργκεν Κλοπ δήλωσε ότι η ποδοσφαιρική ομάδα της Γερμανίας μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι «η εθνική υπερηφάνεια δεν θα εμπιστευτεί τους λάθος ανθρώπους» μετά από μια πρόσφατη εκλογική νίκη της ακροδεξιάς AfD.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Φρανκφούρτη, όπου ανακοινώθηκε η πρώτη του αποστολή με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ αναφέρθηκε στην πρόσφατη νίκη του αντιμεταναστευτικού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στις πολιτειακές εκλογές.

Auf die gezielte Frage eines Reporters zum Thema "Patriotismus" im Kontext mit der Nationalmannschaft gibt Klopp eine mMn großartige Antwort:



"Ich würde uns gerne die Fahne zurückholen. Ich möchte, daß wenn man sie schwingt, daß niemand denkt "Was ist mit dir nicht in Ordnung?" pic.twitter.com/TOVJ6xUNlL — TheRealTom™ – Trusted Flagger (@tomdabassman) September 17, 2026

Το AfD κέρδισε σχεδόν το 44% των ψήφων στο πρώην ανατολικογερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ στις 6 Σεπτεμβρίου και αναμένει ισχυρά αποτελέσματα στις εκλογές της Κυριακής στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Ο Κλοπ ανέλαβε τα ηνία της εθνικής ομάδας της Γερμανίας τον Ιούλιο, μετά τον τρίτο συνεχόμενο πρόωρο αποκλεισμό της τετράκις νικήτριας του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το τουρνουά. Ο 59χρονος έχει συχνά μιλήσει για κοινωνικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της θητείας του ως προπονητής της Λίβερπουλ, της Μπορούσια Ντόρτμουντ και της Μάιντς.

Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά το AfD, ο Κλοπ τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης του «θετικού πατριωτισμού», λέγοντας παράλληλα: «Δεν θέλω να εμπιστευτώ την εθνική υπερηφάνεια σε λάθος ανθρώπους. Πολλά πράγματα έχουν συμβεί όχι πολύ καιρό πριν. Υπήρξε μια ψηφοφορία την οποία κάποιοι πιθανώς βρήκαν ότι ήταν θετική αλλά άλλοι σκέφτηκαν: “Θεέ μου, τι συμβαίνει εδώ;”.

«Από την οπτική γωνία κάποιου στον αθλητισμό, θα ήθελα να διεκδικήσω ξανά τη σημαία για τον εαυτό μου και για εμάς. Όταν την κυματίζουμε, δεν θέλω κάποιος να σκέφτεται: “Τι συμβαίνει με εσάς;” Θέλω να πιστεύουν ότι είστε χαρούμενοι και ότι καταλαβαίνετε πόσο τυχεροί είστε που γεννηθήκατε σε αυτή την υπέροχη χώρα ή που μετακομίσατε εδώ και ζείτε εδώ».

Μιλώντας για εθνική υπερηφάνεια, ο Κλοπ είπε ότι «δεν ήταν καν σίγουρος αν κάποιος μπορεί – ή αν επιτρέπεται – να χρησιμοποιεί πλέον αυτόν τον όρο χωρίς να παρεξηγηθεί». Είπε: «Μπορώ να είμαι περήφανος που είμαι Γερμανός και να είμαι ακόμα ανοιχτός, ποικιλόμορφος, ευγενικός και φιλικός».

#Klopp wie immer stabil! ❤️



Ohne die #AfD beim Namen zu nennen, sagt er seine Meinung dazu.



Und ja, er hat recht, wir sollten uns unsere Nationalfahne zurück holen und nicht den Faschisten der AfD überlassen! ✊️



Denn, die #AfDzerstörtDeutschland ! pic.twitter.com/EvJXLHMYJm — Evi Smokes (@EviSmokes) September 17, 2026

Ο Κλοπ είπε ότι ήταν πιο σημαντικό η χώρα να έχει αρκετούς γιατρούς και φροντιστές, αλλά είπε ότι το ποδόσφαιρο μπορεί «να καλλιεργήσει ένα αίσθημα κοινότητας εδώ, επιτρέποντάς μας να νιώσουμε πραγματικά τη δύναμη του αθλητισμού».

Έκανε το ασυνήθιστο βήμα να ορίσει μια ομάδα 44 παικτών για τέσσερις επερχόμενους αγώνες του Nations League, παρά το γεγονός ότι οι λίστες των αγώνων περιορίζονται σε 23 παίκτες. «Είναι πολύ ασυνήθιστο να έχεις τέσσερα παιχνίδια σε δύο εβδομάδες με την εθνική ομάδα», είπε ο Κλοπ. «Θέλω να γνωρίσω όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες σε αυτό το διάστημα».

Η Γερμανία θα ξεκινήσει εκτός έδρας με την Ολλανδία και στη συνέχεια θα παίξει με την Ελλάδα εντός και εκτός έδρας, εκατέρωθεν της φιλοξενούσας Σερβίας.

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