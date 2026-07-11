search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 19:46
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.07.2026 18:27

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, αναλαμβάνει άμεσα την Εθνική Γερμανίας (Video)

11.07.2026 18:27
Jurgen Klopp

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Έδωσαν τα χέρια» Γιούργκεν Κλοπ και η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, με τον πρώην τεχνικό της Λίβερπουλ να προορίζεται για αντικαταστάτης του Γιούλιαν Νάγκελσμαν στο «τιμόνι» της εθνικής ομάδας.

Ο πρόεδρος της DFB, Μπερντ Νόιεντορφ, και ο αντιπρόεδρος Χανς-Γιόακιμ Βάτσκε, συναντήθηκαν με τον έμπειρο προπονητή στη Νέα Υόρκη και «… κατά τη διάρκεια αυτής της εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων, επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με τα κύρια σημεία ενός πιθανού συμβολαίου», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.

«Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Και τα δύο μέρη είναι πεπεισμένα ότι οι διαπραγματεύσεις -με την επιφύλαξη συμφωνίας με τον νυν εργοδότη του Κλοπ, την Red Bull– μπορούν τελικά να ολοκληρωθούν με επιτυχία», προσθέτει το δελτίο Τύπου της ομοσπονδίας και καταλήγει:

«Οποιαδήποτε πιθανή σύμβαση θα απαιτήσει την τελική έγκριση από το εποπτικό συμβούλιο και τη γενική συνέλευση της DFB».

Ο Κλοπ έχει μείνει εκτός πάγκων από το καλοκαίρι του 2024, όταν αποχώρησε μετά από εννέα χρόνια από τη Λίβερπουλ. Από την 1η Ιανουαρίου 2025 εργάζεται ως διευθυντής ποδοσφαίρου στον Όμιλο της Red Bull.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης: 37 φωτιές σε όλη τη χώρα, προβληματισμός για την Κεντρική Μακεδονία – Μεγάλος ο αριθμός παρά τον χαμηλό δείκτη επικινδυνότητας

gamos1
ΕΛΛΑΔΑ

Tο viral βίντεο από γάμο στην Κρήτη: Κουμπάρος δεν έφτανε να αλλάξει τα στέφανα και τον σήκωσαν στα χέρια

France
ΚΟΣΜΟΣ

Άιφελ, Λούβρο και μουσείο Ορσέ έκλεισαν νωρίτερα εξαιτίας του νέου καύσωνα

Jurgen Klopp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, αναλαμβάνει άμεσα την Εθνική Γερμανίας (Video)

Argos-2-1536×864
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Η στιγμή των πυροβολισμών κατά του 20χρονου από αστυνομικούς – Συγκλονιστικό ντοκουμέντο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-new
MEDIA

Τι τηλεθέαση έκανε το «Σόι Σου» στο φινάλε

pensioner
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «παράδοξο» του επιδόματος των 300 ευρώ - Μένουν εκτός, λόγω ηλικίας, 473.000 συνταξιούχοι

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Τα κενά της νέας ρύθμισης προκαλούν αντιδράσεις στους δικαιούχους

iman-new
LIFESTYLE

Η πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας και ο Έλληνας σύζυγός της Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

seires-new
MEDIA

Tηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους «H Γη της Ελιάς» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 19:41
fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης: 37 φωτιές σε όλη τη χώρα, προβληματισμός για την Κεντρική Μακεδονία – Μεγάλος ο αριθμός παρά τον χαμηλό δείκτη επικινδυνότητας

gamos1
ΕΛΛΑΔΑ

Tο viral βίντεο από γάμο στην Κρήτη: Κουμπάρος δεν έφτανε να αλλάξει τα στέφανα και τον σήκωσαν στα χέρια

France
ΚΟΣΜΟΣ

Άιφελ, Λούβρο και μουσείο Ορσέ έκλεισαν νωρίτερα εξαιτίας του νέου καύσωνα

1 / 3