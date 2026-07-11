Η γκάφα του Καιρίδη και η επική τάπα από τον Πάνα

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Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένες ο Δημήτρης Καιρίδης. Σχεδόν πάντα τώρα τελευταία ο βουλευτής της ΝΔ βγαίνει εκνευρισμένος και εκνευριστικός στα τηλεοπτικά πάνελ. Επιτίθεται στους συνομιλητές του, λέει ακρότητες και ενίοτε αστήρικτα πράγματα.

Όπως το πρωί του Σαββάτου στον ΣΚΑΙ, που είπε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολο Πάνα ότι το κόμμα του δεν ψήφισε τη ρύθμιση για την ένταξη των νοσοκομειακών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ο κ. Πάνας αντέδρασε αμέσως, τους υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο ψήφισε τη ρύθμιση, αλλά έκανε και επιπλέον προτάσεις, αναγκάζοντας τον Καιρίδη να… σφυρίξει αδιάφορα, ζαλισμένος από το κάζο. Ψυχραιμία…

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