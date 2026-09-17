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17.09.2026 14:26

Σοκ στα Χανιά: Ξέχασαν παιδάκια προνήπιου σε σχολικό για 5 ώρες, τα βρήκαν σε τραγική κατάσταση – Η… «δικαιολογία» της συνοδού

17.09.2026 14:26
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Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό των Χανίων το μεσημέρι της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, με δυο παιδάκια να βρίσκονται «ξεχασμένα» μέσα σε σχολικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το μεσημέρι της Τετάρτης τα δυο παιδιά που φοιτούν στο προνήπιο σε νηπιαγωγείο χωριού της ενδοχώρας, ηλικίας 4-5 ετών, βρέθηκαν «ξεχασμένα» μέσα στο σχολικό λεωφορείο (του ΚΤΕΛ) που ήταν παρκαρισμένο από το πρωί μέχρι να ξαναεκτελέσει το μεσημβρινό δρομολόγιο της επιστροφής.

Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων που έγιναν στο zarpanews.gr, όλα ξεκίνησαν όταν μια μαμά πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς θα ξεκινούσε πρώτη μέρα ολοήμερο. Ωστόσο όπως υποστηρίζουν, από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Έκτοτε άρχισε η αναζήτησή του, με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στον χώρο που το είχε σταθμεύσει λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και να εντοπίζει όχι ένα, αλλά δυο παιδιά σε τραγική κατάσταση.

«Τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμμένα, σε τραγική κατάσταση» αναφέρει γονέας μαθητή που φοιτά στο σχολείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρά τέταρτο το πρωί μαζί με συνοδό, οι οποίοι φέρονται να τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Όπως υποστήριξαν γονείς, τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, με τα δυο νήπια που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις να μένουν κλειδωμένα, χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

«Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν την συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα; Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση;», αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας στο zarpanews.gr και συμπληρώνει: «τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα».

«Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;» διερωτήθηκε μια ακόμη γονέας.

Εδώ γεννούνται πολλά ερωτήματα:

  • Δεν ελέγχθηκε το λεωφορείο για να επιβεβαωθούν οδηγός και συνοδός ότι δεν υπάρχει κάποιο παιδάκι μέσα;
  • Υπάρχει πλαίσιο προστασίας και ελέγχου σχετικά με τα άτομα που τοποθετούνται σε θέσεις που έρχονται σε καθημερινή επαφή με παιδιά;
  • Ενημερώθηκαν άμεσα οι αρχές; (Αστυνομία)
  • Τι θα γινόταν σε περίπτωση που επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή;

Σε επικοινωνία του zarpanews.gr με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων έγινε γνωστό πως μέχρι στιγμής η υπηρεσία έχει ενημερωθεί άτυπα.

«Συγγνώμη» από τα ΚΤΕΛ, απολύθηκε η συνοδός

Σε επικοινωνία του zarpanews.gr, με τον πρόεδρο των ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου Γιάννη Καψανάκη, επιβεβαιώθηκε το γεγονός:

«Ενημερωθήκαμε για το συμβάν και ισχύει. Όντως έγινε. Η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της, απολύθηκε και από αύριο θα είναι άλλη κυρία στη θέση της. Είπε πως τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα είδε. Λυπούμαστε πραγματικά για το συμβάν και ζητάμε συγγνώμη».

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