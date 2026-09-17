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17.09.2026 14:55

Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ: Από τη σκέψη να παρατήσει το μπάσκετ στο όνειρο της EuroLeague

17.09.2026 14:55
Allwyn_-McIntyre

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Ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού μιλά στην Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague, για τις δύσκολες στιγμές που ξεπέρασε, τις αγωνιστικές του συνήθειες και τους αντιπάλους που απολαμβάνει να αντιμετωπίζει

Πριν από κάθε αγώνα, όλα πρέπει να γίνουν με τη σωστή σειρά. Πρώτα η αριστερή κάλτσα, το αριστερό παπούτσι και μετά τα δεξιά. Αν κάτι πάει λάθος, η διαδικασία ξεκινά από την αρχή.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μιλά στην Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague, για την απόφαση που άλλαξε τη ζωή του, τους αντιπάλους που ξεχωρίζει και το τελετουργικό που δεν παραλείπει ποτέ.

Παράλληλα, αποκαλύπτει τις μουσικές του προτιμήσεις στους δύσκολους αγώνες, αλλά και τις εμπειρίες που τον έχουν διαμορφώσει ως παίκτη.

Δείτε το βίντεο της Allwyn Hellas:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

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