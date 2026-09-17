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17.09.2026 15:31

Θάνατος Μαζωνάκη: Λίγες ώρες κράτησε η απεργία πείνας του Θεοδωρόπουλου – Τη σταμάτησε μόλις πέρασε το κατώφλι των φυλακών Κορυδαλλού

17.09.2026 15:31
theodoropoulos mazonakis – new

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Ένοικοι των φυλακών Κορυδαλλού είναι από το πρωί της Πέμπτης οι Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ως κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Ιωάννα Γάκα, που πραγματοποίησε την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή, πέρασε πρώτη τις πύλες των φυλακών Κορυδαλλού και στις 7:30 την ακολούθησε και ο σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, επικεφαλής του ιδιωτικού ιατρείου Stem Cell.

Μάλιστα ο τελευταίος, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ενημέρωσε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ότι σταματά την απεργία πείνας και δίψας, την οποία είχε πει πως ξεκινάει χτες το μεσημέρι.

Η ολιγόωρη «απεργία πείνας» ξεκίνησε όταν ο εισαγγελέας του ανακοίνωσε ότι θα προφυλακιστεί για την πολύκροτη υπόθεση, αλλά φαίνεται αφορούσε μόνο το κρατητήριο της ΓΑΔΑ.

«Δεν είχα ποτέ ως ασθενή τον Μαζωνάκη, της γυναίκας μου ήταν, δεν ξέρω γιατί βρίσκομαι εδώ»

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος οδηγήθηκε στο κελί του, στη Ζ’ πτέρυγα, η οποία είναι πτέρυγα προστατευόμενων κρατουμένων.

Με όποιον μιλάει επαναλαμβάνει ότι δεν είχε αναλάβει ο ίδιος την παρακολούθηση του Μαζωνάκη.

«Το ιατρείο συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν είχα τον Γιώργο Μαζωνάκη ασθενή. Δεν ξέρω γιατί βρίσκομαι εδώ», φέρεται να είπε.

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