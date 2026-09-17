Θάνατος Μαζωνάκη: Λίγες ώρες κράτησε η απεργία πείνας του Θεοδωρόπουλου – Τη σταμάτησε μόλις πέρασε το κατώφλι των φυλακών Κορυδαλλού

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένοικοι των φυλακών Κορυδαλλού είναι από το πρωί της Πέμπτης οι Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ως κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Ιωάννα Γάκα, που πραγματοποίησε την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή, πέρασε πρώτη τις πύλες των φυλακών Κορυδαλλού και στις 7:30 την ακολούθησε και ο σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, επικεφαλής του ιδιωτικού ιατρείου Stem Cell.

Μάλιστα ο τελευταίος, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ενημέρωσε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ότι σταματά την απεργία πείνας και δίψας, την οποία είχε πει πως ξεκινάει χτες το μεσημέρι.

Η ολιγόωρη «απεργία πείνας» ξεκίνησε όταν ο εισαγγελέας του ανακοίνωσε ότι θα προφυλακιστεί για την πολύκροτη υπόθεση, αλλά φαίνεται αφορούσε μόνο το κρατητήριο της ΓΑΔΑ.

«Δεν είχα ποτέ ως ασθενή τον Μαζωνάκη, της γυναίκας μου ήταν, δεν ξέρω γιατί βρίσκομαι εδώ»

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος οδηγήθηκε στο κελί του, στη Ζ’ πτέρυγα, η οποία είναι πτέρυγα προστατευόμενων κρατουμένων.

Με όποιον μιλάει επαναλαμβάνει ότι δεν είχε αναλάβει ο ίδιος την παρακολούθηση του Μαζωνάκη.

«Το ιατρείο συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν είχα τον Γιώργο Μαζωνάκη ασθενή. Δεν ξέρω γιατί βρίσκομαι εδώ», φέρεται να είπε.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Ελεύθερη υπό όρους η 18χρονη για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους

Τραγωδία στην Κοζάνη: 16χρονη μαθήτρια νεκρή σε σχολείο – Είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις της στο 1ο ΓΕΛ

Σοκ στα Χανιά: Ξέχασαν παιδάκια προνήπιου σε σχολικό για 5 ώρες, τα βρήκαν σε τραγική κατάσταση – Η… «δικαιολογία» της συνοδού









