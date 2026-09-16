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16.09.2026 16:51

Θάνατος Μαζωνάκη: Απεργία πείνας άρχισε ο Θεοδωρόπουλος μετά την απόφαση για προφυλάκιση – Αρνήθηκε φαγητό

16.09.2026 16:51
theodoropoulos mazonakis – new

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Απεργίας πείνας άρχισε ο γιατρός, που κρίθηκε προφυλακιστέος μαζί με την σύζυγό του, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος ζήτησε να μη μεταφερθεί φαγητό στο κελί του.

Οι δύο γιατροί βρέθηκαν για σχεδόν 18 ώρες ενώπιον των δικαστικών αρχών και έδωσαν εξηγήσεις για όσα συνέβησαν την περασμένη Τετάρτη (9/9) στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι τους, όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο γιατρός, που κρατείται στη ΓΑΔΑ, είχε δηλώσει πως θα προχωρούσε σε απεργία πείνας στην περίπτωση που κρινόταν προφυλακιστέος.

Η σύζυγός του, στα χέρα της οποίας πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Αθηνών.

Και οι δύο αναμένεται να περάσουν το κατώφλι των φυλακών την Πέμπτη.

Στο Δικαστικό Συμβούλιο προσφεύγουν οι δύο γιατροί για την προσωρινή κράτηση

Στο δικαστικό συμβούλιο προσφεύγουν οι δύο γιατροί για την προφύλακισή τους, για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο νομικός τους εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του, αναφέρει πως προχωρά στην προσφυγή εκτιμώντας πως η απόφαση για προφυλάκιση αποτελεί «βάναυση κακοποίηση των δικονομικών δικαιωμάτων» των δύο κατηγορούμενων.

Μάλιστα, ο συνήγορος χαρακτηρίζει παντελώς αναιτιολόγητη την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους.

Η δήλωση του δικηγόρου των γιατρών

Η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες», μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.

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