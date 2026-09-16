Κουτσούμπας για συνταγματική αναθεώρηση: Ο λαός βάζοντας τις ανάγκες του μπροστά και με δυνατό ΚΚΕ, να ανοίξει δρόμο για να γράψει το δικό του Σύνταγμα

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Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή επί της συνταγματικής αναθεώρησης είπε ότι αυτά που προωθεί η κυβέρνηση «συμπληρώνουν, ενισχύουν και προετοιμάζουν τα επόμενα βήματα της συνολικότερης αντιλαϊκής επίθεσης», προσθέτοντας ότι στους βασικότερους άξονες αυτής της πολιτικής η κυβέρνηση έχει «παρά τους υποκριτικούς καυγάδες, την ουσιαστική συμφωνία και του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων, είτε βρίσκονται εδώ μέσα είτε όχι».

Έφερε ως εμβληματικό παράδειγμα την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σημειώνοντας: «Εδώ έχουμε την κυβέρνηση της ΝΔ που έχει ήδη παρακάμψει το Σύνταγμα και τώρα έρχεται να το αλλάξει εκ των υστέρων. Το ΠΑΣΟΚ να ετοιμάζεται να υπερψηφίσει την διάταξη στην επόμενη Βουλή και το κόμμα Τσίπρα να δεσμεύεται στα κοράκια και τους αεριτζήδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια πως “ε, τι να κάνουμε, ό,τι έγινε έγινε”…».

Σχολιάζοντας τα όσα είπαν στη ΔΕΘ η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα της «κοστολογημένης αντιπολίτευσης», ο Δ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια προκαταβολική εφαρμογή του κόφτη στις λαϊκές ανάγκες που έρχεστε τώρα να συνταγματοποιήσετε».

«Εκεί που όλοι οι παραπάνω δεν βάζουν κανένα “αν”», επισήμανε, «είναι τα δισεκατομμύρια για τους ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς, όπως η τρύπια “Ασπίδα του Αχιλλέα” που έρχεται να θωρακίσει τη στρατηγική συμμαχία με το ισραηλινό κράτος – δολοφόνο εμπλέκοντας σε μεγαλύτερους κινδύνους τον λαό, στο πλαίσιο των ανταγωνισμών στην περιοχή, ειδικά με την Τουρκία».

«Κανένα “αν”», συνέχισε, «δεν μπαίνει στις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και πλέον και στις φοροαπαλλαγές των “στρατηγικών επενδυτών” που προστίθενται, συνολικά στα μέτρα στήριξης στο μεγάλο κεφάλαιο».

«Ε, αυτούς τους κόφτες της κοστολόγησης έρχεστε τώρα να τους γράψετε και στο Σύνταγμα. Μια κοστολόγηση που γίνεται με βάση τις ανάγκες μόνο της κερδοφορίας των λίγων, της πολεμικής εμπλοκής, με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, οι οποίοι απαγορεύουν ακόμα και το υπερπλεόνασμα να πηγαίνει στις λαϊκές ανάγκες, αλλά απαιτούν να πηγαίνει στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους» συμπλήρωσε.

Μιλώντας για άλλες διατάξεις της προωθούμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο Δ. Κουτσούμπας εστίασε «στην παραπέρα προσαρμογή της αστικής δικαιοσύνης σε αυτούς τους στόχους με τη θέσπιση ενός οιωνεί συνταγματικού δικαστηρίου που θα βάζει τη βούλα της συνταγματικότητας στους αντιλαϊκούς νόμους», καθώς και «στη διατήρηση του καθοριστικού ρόλου της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης και για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών των υπουργών».

Εστίασε επίσης στις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στο άρθρο 29 για την λειτουργία των κομμάτων, επισημαίνοντας «την αποκαλυπτική αφωνία των άλλων αστικών κομμάτων για το θέμα».

«Επικαλείστε την άνοδο της ακροδεξιάς για να πάρετε μέτρα, τα οποία όμως κινούνται στην απαράδεκτη και ανιστόρητη λογική των δύο άκρων που αποτελεί και γραμμή της ΕΕ», τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας, υπογραμμίζοντας ότι «αυτή ακριβώς είναι η λογική που ξεπλένει και θρέφει ακροδεξιές φασιστικές δυνάμεις».

Όπως πρόσθεσε, «κατευθείαν μετά την αποφυλάκιση του ναζί εγκληματία Κασιδιάρη, η οποία μεταδόθηκε σε απευθείας σύνδεση με… κάλυψη πολιτικού αρχηγού από όλα τα συστημικά ΜΜΕ που λίγες μέρες πριν έθαβαν το συγκλονιστικό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, ο Κ. Μητσοτάκης έσπευσε να μιλήσει “για τη δημοκρατία που αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους”»…

«Να πώς αξιοποιούνται τέτοιες δυνάμεις, που παρουσιάζονται μάλιστα ως δήθεν “αντισυστημικές”. Σαν “μπαμπούλας” απέναντι στον λαό για να ξεπλένονται οι υπόλοιπες δυνάμεις του συστήματος, οι δήθεν “κεντρώες”, “φιλελεύθερες” και σοσιαλδημοκρατικές, που του τσακίζουν και αυτές τη ζωή και δεν ξεχωρίζουν πλέον μεταξύ τους. Αλλά και ως όχημα για κατασταλτικά μέτρα απέναντι σε αυτούς που πραγματικά απειλούν το σύστημα, το εργατικό-λαϊκό κίνημα, τις ριζοσπαστικές δυνάμεις, του κομμουνιστές» υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι «στις συνθήκες της πολεμικής προετοιμασίας, είναι ακόμη περισσότερο χρήσιμες για το σύστημα οι δυνάμεις που σπέρνουν το δηλητήριο του ρατσισμού και του εθνικισμού στους λαούς, ώστε να μένει στο απυρόβλητο ο μεγάλος ένοχος, η κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου και του πολέμου».

Ο Δ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «συνολικά αυτή η συνταγματική αναθεώρηση γίνεται από την κυβέρνηση της ΝΔ και όσους τη στηρίζουν με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον, στους κλονισμούς που ήδη διαφαίνονται και με βεβαιότητα θα έρθουν. Σας το είπε και ο κ. Τσίπρας από τη ΔΕΘ, ότι πρέπει όλοι μαζί να πάρετε μέτρα γιατί αλλιώς έρχονται εξεγέρσεις…».

Είπε ότι η συνταγματική αναθεώρηση «γίνεται με κριτήριο τη διασφάλιση της σταθερότητας της εξουσίας σας, σε μια περίοδο που οι πολεμικές αναμετρήσεις κλιμακώνονται, τα πολεμικά μέτωπα ενιαιοποιούνται ανά τον κόσμο, τα σημάδια μιας νέας διεθνούς οικονομικής κρίσης είναι περισσότερο από ορατά. Γι’ αυτό και για μια ακόμη φορά απορρίφθηκαν όλες οι προτάσεις που κατέθεσε το ΚΚΕ στην έκθεσή του».

Είπε ότι η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα ξέρουν πως «σε συνθήκες σαν αυτές που βιώνει η ανθρωπότητα και η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός σήμερα, η δυσαρέσκεια των λαών, ανάμεσά τους σε αυτούς και ο ελληνικός, θα δυναμώνει συνεχώς, γιατί οι θυσίες που του ζητάτε δεν πρόκειται να έχουν τελειωμό και παίρνετε τα μέτρα σας» και υπογράμμισε, καταλήγοντας:

«Τα δικά του μέτρα λέμε εμείς ότι πρέπει να πάρει και ο ελληνικός λαός. Να χαράξει από τώρα τη δική του γραμμή, αξιοποιώντας τις δυσκολίες και τα αδιέξοδα του συστήματος. Με τις δικές του ανάγκες μπροστά στην προμετωπίδα, αρνούμενος κάθε νέα θυσία για ξένα συμφέροντα.

Με πιο δυνατό ΚΚΕ, με πιο δυνατούς τους αγώνες του, να βάλει δύσκολα στην όποια επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Να ανοίξει έτσι διάπλατα τον δρόμο της ανατροπής, για να έρθει η στιγμή που θα γράψει το δικό του Σύνταγμα, στην προμετωπίδα του οποίου θα βρίσκεται η κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, όλη αυτή η κοινωνική αδικία που ζούμε σήμερα».

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