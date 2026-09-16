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Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2026 18:05

Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

16.09.2026 18:05
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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Ο πιο δύσκολος χειμώνας» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την πανάκριβη ενέργεια που καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα, ενώ ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες, αλλά και για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς που είναι στον αέρα, ενόψει απειλής ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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