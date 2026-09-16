Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Ο πιο δύσκολος χειμώνας» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την πανάκριβη ενέργεια που καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα, ενώ ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες, αλλά και για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς που είναι στον αέρα, ενόψει απειλής ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ο… τρόμος του χειρότερου σεναρίου – «Κόκκινος συναγερμός» στην κυβέρνηση καθώς οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν επικίνδυνα – Ανησυχίες για κρίση μεγάλης διάρκειας και δύσκολων αποφάσεων

ΔΕΞΙΑ – ΑΚΡΑ ΔΕΞΙΑ: Θύελλες στη δεξιά πολυκατοικία – Πώς ανακατεύει την τράπουλα δεξιά της Ν.Δ. η αποφυλάκιση του Κασιδιάρη – Επαρκές κρίνει η κυβέρνηση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Η στρατηγική της δεύτερης κάλπης και ο «μονομέτωπος» αγώνας – Επόμενα βήματα με εξορμήσεις σε όλη την περιφέρεια και οικονομική καμπάνια – Ανοιχτό ακόμη το τι θα γίνει με τα στελέχη από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

ΚΚΕ: Καλεί τον λαό να μην τσιμπάει στους καβγάδες περί κοστολόγησης – Κατά Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα για την περικοπή του 13ου και 14ου μισθού την περίοδο των μνημονίων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η «αόρατη» αφαίμαξη από ακρίβεια και πετρέλαιο – Η πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών υποχωρεί σταθερά – Το 18% έως 22% του εισοδήματος απορροφούν μετακινήσεις και θέρμανση – Η αγορά απορροφά τα πρόστιμα ως απλό λειτουργικό κόστος!

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ: Η σκιώδης απειλή των 140+ δισ. ευρώ – Το ιδιωτικό χρέος, οι αριθμοί και η διαρκής ασφυξία στην πραγματική οικονομία – Η απουσία ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας καταστρέφει τις επιχειρήσεις

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ: Η Άγκυρα «θολώνει» τα «ήρεμα νερά» – Η Τουρκία φέρνει στο τραπέζι ολόκληρη την ατζέντα των διεκδικήσεών της – Η Αθήνα ελπίζει ότι η συνεργασία με το Ισραήλ θα ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητά

ΙΟΣ: «Μάχη» για πεντάστερο ξενοδοχείο μέσα σε αρχαιολογικό χώρο – Στο ΚΑΣ προσφεύγει μετά την αρχική απόρριψη της επένδυσης η εταιρεία του Νίκου Τσάκου – Απειλούνται πρωτοκυκλαδικός οικισμός περίπου 4.500 ετών και το νεκροταφείο του

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Σχολεία με κενά, εκπαιδευτικοί χωρίς στέγη – Η πραγματικότητα πίσω από το πρώτο κουδούνι και τη «μαγική» εικόνα της κυβέρνησης – Πάνω από 2.000 αναπληρωτές παραιτήθηκαν ή δεν ανέλαβαν υπηρεσία πέρυσι

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Υπό απειλή Ορμούζ και Μπαμπ Ελ Μαντέμπ – Οι Χούθι σφίγγουν τον κλοιό επιδιώκοντας μια κατάσταση μόνιμης αβεβαιότητας – Πρόβλημα παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας η μείωση εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας – Πρώτη φορά σε ταυτόχρονο κίνδυνο οι θαλάσσιες πύλες Ινδικού, Μ. Ανατολής και Ευρώπης

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Μνημόνιο διάλυσης – Προς την έξοδο κοιτάζουν Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία – Το πραγματικό διακύβευμα ξεπερνά κατά πολύ τα βρετανικά σύνορα

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Αναζητώντας σταθερές σ’ έναν κόσμο που αλλάζει – Αυτοπεριορισμός των πολιτικών αρχηγών στα θέματα εξωτερικής πολιτικής – Πάντα υπήρχε κριτική για τις μεγάλες επιλογές, όμως σπάνια προβλήθηκαν διαφορετικές προτάσεις – Μιζέρια καταντά η προβολή των κινήσεων και των δηλώσεων κάθε Τούρκου

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Η τέχνη παράγων μετασχηματισμού του αστικού περιβάλλοντος (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) – Το «έτσι θέλω» είναι πολλαπλάσια επικίνδυνο από το «υπηρετώ την τέχνη» – Ο πολίτης σε μια πόλη ασυναρτησίας στέκεται αμήχανος, επειδή αυτή δεν του ανήκει – Η τέχνη πρέπει να εκτοπίσει την κακογουστιά, τη μεγαλοστομία, τον βανδαλισμό

ΜΜΕ: «Σφίγγουν τα γάλατα» από Δευτέρα στα κανάλια – Αρχίζει ο σκληρός «πόλεμος» της τηλεθέασης με τις σειρές

ΙΣΤΟΡΙΑ: Οι γραμμές που χώρισαν τον κόσμο – Μια χώρα εξαφανίζεται από τον χάρτη – Η ένωση του Βασιλείου της Πολωνίας και του Μεγάλου Δουκάτου της Λιθουανίας ήταν ένα ασυνήθιστο πολιτικό οικοδόμημα.

Διαβάστε επίσης:

«Κέντα» της μπάλας σήμερα το βράδυ

ΕΡΤ1: Ξένες διακεκριμένες σειρές βάζει στο prime time απέναντι στον ανταγωνισμό

Την υψηλότερη τηλεθέαση της Τρίτης (15/9) είχε ο ΣΚΑΪ











