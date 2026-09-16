Την υψηλότερη τηλεθέαση της Τρίτης (15/9) είχε ο ΣΚΑΪ

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Την πρωτοπορία στην κούρσα τηλεθέασης εξασφάλισε χθες ο ΣΚΑΪ χάρη και στην επίδοση που σημείωσε το δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Μπλε ώρες» στο prime time του και φαίνεται ότι επικράτησε «στο νήμα» επάνω, του Mega που είχε δυναμική μόλις 0,1% μικρότερη από εκείνη του σταθμού του Φαλήρου.

Σε γενικές γραμμές την Τρίτη επικράτησαν πτωτικές τάσεις στα κανάλια, συγκριτικά με τη Δευτέρα και η μερίδα τηλεθεατών που εξαίρεσε τα προγράμματα τους από τις προτιμήσεις τους διαμορφώθηκε σύμφωνα με τη Nielsen στο 25,5% απο 23% που ήταν την ακριβώς προηγούμενη ημέρα.

Η πιο θεαματική μεταβολή καταγράφηκε στον Alpha το μερίδιο του οποίου, από τη μία ημέρα στην άλλη, αυξήθηκε κατά δυόμιση ποσοστιαίες μονάδες.

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