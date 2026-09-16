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16.09.2026 15:16

Κρήτη: Χειροπέδες σε τέσσερις γυναίκες που πουλούσαν τσιγάρα σε ανήλικους – Ο ένας είχε πλαστή ταυτότητα

16.09.2026 15:16
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Τέσσερις γυναίκες και ένας ανήλικος συνελήφθησαν την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην Κρήτη, έπειτα από έλεγχο της αστυνομίας σε επιχείρηση της περιοχής.

Οι τέσσερις γυναίκες, τρεις αλλοδαπές και μία ημεδαπή, συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία ανηλίκων και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ ο ανήλικος συνελήφθη για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Ανήλικοι είχαν αγοράσει και χρησιμοποιούσαν καπνικά προϊόντα

Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου εντόπισαν μέσα στην επιχείρηση ανήλικους, οι οποίοι είχαν προμηθευτεί και έκαναν χρήση καπνικών προϊόντων.

Κατά τον έλεγχο, ένας από τους ανήλικους επέδειξε δελτίο ταυτότητας στο οποίο είχε παραποιηθεί η ημερομηνία γέννησής του. Για τον λόγο αυτό συνελήφθη για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Συνελήφθησαν οι συνιδιοκτήτριες, υπάλληλος και κηδεμόνας

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι δύο συνιδιοκτήτριες και μία υπάλληλος του καταστήματος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων.

Παράλληλα, συνελήφθη και μία ημεδαπή, ως κηδεμόνας, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι αστυνομικές αρχές βεβαίωσαν επίσης τις προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις σχετικά με την αντικαπνιστική νομοθεσία.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

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