Λατινοπούλου: Η ασυλία έπεσε και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα – Η Δικαιοσύνη θα κρίνει για τις εικονικές υπογραφές

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Δεν είναι καταδίκη, ούτε βεβαίως απόφαση περί ενοχής. Είναι όμως μια εξέλιξη που αφαιρεί το θεσμικό εμπόδιο της ευρωβουλευτικής ασυλίας και αφήνει πλέον την ελληνική Δικαιοσύνη να διερευνήσει μέχρι τέλους μια υπόθεση με δυνητικά σοβαρές προεκτάσεις για την Αφροδίτη Λατινοπούλου και τη «Φωνή Λογικής».

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την άρση της ασυλίας της ευρωβουλευτού, μετά την προηγούμενη εξέταση της υπόθεσης από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI). Το αίτημα είχε φτάσει στο Στρασβούργο από τις ελληνικές δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας που αφορά τις καταγγελίες για τις υπογραφές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής».

Το κρίσιμο είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαπίστωσε ενδείξεις πολιτικής δίωξης – το λεγόμενο fumus persecutionis – που θα δικαιολογούσαν τη διατήρηση της ασυλίας της. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ευρωβουλευτές αποφάνθηκαν για την ουσία των καταγγελιών. Σημαίνει ότι έκριναν πως δεν συντρέχει λόγος η ευρωβουλευτική ασυλία να εμποδίσει την ελληνική δικαστική διαδικασία.

Η ίδια η Λατινοπούλου έχει, άλλωστε, υποστηρίξει ότι επιθυμούσε την άρση της ασυλίας της ώστε η υπόθεση να διερευνηθεί και να αποδειχθεί η αθωότητά της. Μετά την απόφαση επιτέθηκε πολιτικά στη ΝΔ και στον Κυριάκο Βελόπουλο για τη στάση τους στην ψηφοφορία.

Το πραγματικά δύσκολο ερώτημα: Τι γίνεται αν οι καταγγελίες αποδειχθούν;

Εδώ βρίσκεται πλέον η ουσία της υπόθεσης. Η νομοθεσία προβλέπει ότι για την ίδρυση πολιτικού κόμματος η σχετική ιδρυτική δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον 200 υπογραφές πολιτών με δικαίωμα ψήφου. Η δικογραφία αφορά ακριβώς καταγγελίες ότι μέρος των υπογραφών που κατατέθηκαν για τη «Φωνή Λογικής» ήταν εικονικές ή πλαστές.

Και το θέμα δεν σταματά αναγκαστικά στις ίδιες τις υπογραφές. Στο κείμενο που βρίσκεται στη βάση της ευρωπαϊκής διαδικασίας καταγράφεται ότι, σύμφωνα με τις μηνύσεις, εάν αποδειχθεί πως δεν πληρούνταν εξαρχής η νόμιμη προϋπόθεση για την ίδρυση του κόμματος, εγείρονται ζητήματα που συνδέονται με τη λειτουργία του κόμματος, τη δημόσια χρηματοδότησή του και τη συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές του 2023 και στις ευρωεκλογές του 2024. Πρόκειται για ισχυρισμούς των καταγγελλόντων, οι οποίοι μένει να αξιολογηθούν δικαστικά.

Αυτό ακριβώς είναι και το σημείο που αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον: αν η έρευνα επιβεβαιώσει ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστές ή εικονικές υπογραφές, θα πρέπει στη συνέχεια να προσδιοριστεί ποιος τις συγκέντρωσε, ποιος γνώριζε την προέλευσή τους και ποιος είχε την ευθύνη για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης.

Η υπόθεση είχε ήδη φτάσει στη Δικαιοσύνη πριν από την ευρωπαϊκή διαδικασία. Τον Νοέμβριο του 2025 είχε επιβεβαιωθεί στη Βουλή η ύπαρξη δικογραφίας σχετικά με την καταγγελλόμενη πλαστογράφηση των υπογραφών, ενώ είχε διευκρινιστεί ότι ο έλεγχος της γνησιότητάς τους μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από σχετική καταγγελία από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Από εδώ και πέρα, επομένως, η μπάλα βρίσκεται στην ελληνική Δικαιοσύνη. Η άρση της ασυλίας επιτρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία χωρίς το συγκεκριμένο κοινοβουλευτικό κώλυμα και να διερευνηθούν τα πραγματικά περιστατικά.

Η Λατινοπούλου παραμένει ευρωβουλευτής και πρόεδρος της «Φωνής Λογικής». Η απόφαση δεν της αφαιρεί την έδρα, δεν συνιστά ποινική καταδίκη και δεν προδικάζει την έκβαση της έρευνας.

Αλλά πλέον υπάρχει ένα ερώτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί πολιτικά ούτε επικοινωνιακά: ήταν πράγματι γνήσιες οι υπογραφές με τις οποίες θεμελιώθηκε η ίδρυση της «Φωνής Λογικής»;

Και εάν η Δικαιοσύνη καταλήξει ότι δεν ήταν, τότε θα ανοίξει αναπόφευκτα η επόμενη συζήτηση: ποιες έννομες συνέπειες παράγει αυτό για τα πρόσωπα που τυχόν ευθύνονται και ποιες, εφόσον προβλέπονται από το ισχύον δίκαιο, για το ίδιο το κόμμα και τις προηγούμενες δραστηριότητές του.

Αυτή είναι πλέον η πραγματική συνέχεια της υπόθεσης.

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