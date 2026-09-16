Ελικόπτερο συνετρίβη στο Λος Άντζελες – Τρεις νεκροί

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Ελικόπτερο συνετρίβη στο Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

3 dead, 1 injured after an NBC/KNBC LA helicopter crashed in Chatsworth, Los Angeles, California.



Crash occurred near a deadly bus crash site. LAFD on scene. pic.twitter.com/pKfahhN0r9 — GeoTechWar (@geotechwar) September 16, 2026

Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος θα αναλάβουν το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).