Ελικόπτερο συνετρίβη στο Λος Άντζελες – Τρεις νεκροί

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Ελικόπτερο συνετρίβη στο Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος θα αναλάβουν το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).
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