ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας σήμερα στις 12:00 και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – Ποιοι κατεβαίνουν στους δρόμους

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στάση εργασίας πραγματοποιεί σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η ΑΔΕΔΥ στην Αττική, με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η στάση εργασίας ξεκινά στις 12:00, ενώ στις 13:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Με την κινητοποίηση αυτή, το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων επιδιώκει να διαμαρτυρηθεί για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας και τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών αγαθών, όπως η Υγεία και η Παιδεία.

Στο πρόγραμμα δράσης που ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής, λαμβάνονται υπόψη και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, για τις οποίες αναφέρει ότι «σε καμιά περίπτωση δεν ικανοποιούν το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα να ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό τους, καθώς και της συνεχιζόμενης επίθεσης που δεχόμαστε με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση, την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας κλπ».

Διαβάστε επίσης

Θάνατος Μαζωνάκη: Προφυλακίστηκαν Γάκα και Θεοδωρόπουλος – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Κυψέλη: Ο Δούκας πάει στον εισαγγελέα την έκθεση – φωτιά για το Μετρό – Καθιζήσεις έως 4 φορές πάνω από το όριο

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες – Πού θα «χτυπήσει» η αστάθεια