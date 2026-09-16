Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες – Πού θα «χτυπήσει» η αστάθεια

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Ο Σεπτέμβρης έχει κάνει πλέον αισθητή την παρουσία του, με τον καιρό να εμφανίζεται ασταθής. Την ίδια ώρα, οι θερμοκρασίες αρέσκονται στα πιο φυσιολογικά επίπεδα, με τη δροσιά να είναι περισσότερο αισθητή κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η εικόνα του καιρού, λοιπόν, έχει αποκτήσει πλέον, ξεκάθαρα, πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά καθώς χαμηλό βαρομετρικό στα ανοιχτά του Ιονίου δημιουργεί προβλήματα στην νότια χώρα!

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Τετάρτη,

Ξεκινώντας από βόρεια ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες τοπικές νεφώσεις. Τις θερμές ώρες της ημέρας, όμως, θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, αρχικά σε Μακεδονίακαι Ήπειρο. Κατεβαίνοντας νοτιότερα, ανάλογη θα είναι η εικόνα στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Στερεάς, ενώ τοπικές μπόρες αναμένονται και στα νησιά του βορείου Ιονίου.



Κατεβαίνοντας ακόμη νοτιότερα, μεγαλύτερη αστάθεια συναντάμε στην Πελοπόννησο, όπου τις θερμές ώρες της ημέρας θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά, ενώ δεν αποκλείεται λίγα φαινόμενα να επηρεάσουν και το νότιο Ιόνιο. Στην ανατολική Στερεά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με πιθανότητα μόνο για ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στις Κυκλάδες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.



Τέλος, στην Κρήτη, άστατος θα είναι ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις – βροχές μπόρες και πιθανές καταιγίδες.



Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, με εντάσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στη θάλασσα των Κυθήρων θα είναι ισχυρότεροι, φτάνοντας τα 5 με 7 μποφόρ. Αντίθετα, στο Ιόνιο οι εντάσεις θα είναι πιο ήπιες και μόνο στα νότια τμήματα του ίσως φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ.

Ο υδράργυρος γύρω από τις αναμενόμενες για την εποχή τιμές… Στα περισσότερα ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 27 με 30 βαθμούς, ενώ τοπικά στη δυτική Στερεά δεν αποκλείεται να αγγίξουμε και τους 31.

Πιο χαμηλές θα είναι οι θερμοκρασίες στα νησιά του Αιγαίου, κυρίως στους 25 με 27 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς.



Στην Αττική ηλιόλουστος θα είναι γενικά ο καιρός με λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά και πιθανές μπόρες στα βόρεια του νομού.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 4-5 μποφόρ στις γύρω θάλασσες και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.



Πηγαίνοντας βορειότερα…στην Θεσσαλονίκη, άστατος θα είναι εκεί ο καιρός με μπόρες να εκδηλώνονται κυρίως το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Παρόλα αυτά ο ήλιος θα δίνει το παρόν! Θαλάσσια αύρα στον Θερμαϊκό με νοτιάδες ασθενείς και το θερμόμετρο θα δείξει από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.



Την Πέμπτη η αστάθεια επιμένει, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ οι βοριάδες σταθερά στο Αιγαίο δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα. Και κάπως έτσι έχουμε μπει πλέον στο κλίμα του φθινοπώρου αλλά και οι καλοκαιρινές πινελιές φυσικά δεν λείπουν!

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