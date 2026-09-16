Η κυβέρνηση θέλει να πιέσει το ΠΑΣΟΚ: Η δήλωση Πάνα και η επίθεση για φλερτ με Τσίπρα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια αποστροφή του λόγου του Απόστολου Πάνα επιστρατεύει η κυβέρνηση για να εξαπολύσει μετωπική επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να το παρουσιάσει εναγωνίας ως παρακολούθημα της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, ο βουλευτής Χαλκιδικής όντως φάνηκε να συζητά ανοιχτά συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ, καθώς είπε ότι «εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα; Να πούμε πράγματα που δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση;». Μάλιστα, όταν ο Δημήτρης Καιρίδης της ΝΔ τον ρώτησε «τη ρωτήσατε την κυρία Διαμαντοπούλου, τον Γιάννη Μανιάτη, ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές τους;», ο Α. Πάνας σημείωσε: «Γιατί να ρωτήσω την Άννα Διαμαντοπούλου ή τον κύριο Μανιάτη; Είναι πολιτικές, ιστορικές καταβολές, οι οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα».

Όπως είναι φυσικό, η κυβέρνηση… έκανε πάρτι με τη δήλωση Πάνα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να σημειώνει ότι «λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος κ. Απόστολος Πάνας με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει. Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Πρώτα υιοθέτησε τις θεωρίες συνωμοσίας των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών πάνω στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, στη συνέχεια συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με τις πιο ακραίες φωνές του Κοινοβουλίου και, το κυριότερο, εφαρμόζει κατά γράμμα τις συνταγές των λεφτόδεντρων. Είναι, πλέον, φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα “δορυφόρος” του κ. Τσίπρα».

Η επίθεση αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, κατά τη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, στη διάρκεια της οποίας θα παρέμβει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήδη, κατά την προηγούμενη συζήτηση επί του θέματος, στα τέλη Ιουλίου, ο πρωθυπουργός είχε εξαπολύσει δριμεία επίθεση στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι εμφανίζεται «κατώτερος των περιστάσεων» και ότι «δεν αντέχετε πολιτικά, είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η ΝΔ είναι ιδεολογικό σας αντίπαλος που δεν έχετε πια το θάρρος να πείτε ότι η ΝΔ κάνει κάτι καλό, […] σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία, εμείς δεν έχουμε τέτοια αισθήματα», ενώ πλειστάκις ο ίδιος και στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ έχουν κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ».

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή η κυβέρνηση και η ΝΔ βλέπουν μια χρυσή ευκαιρία να «στριμώξουν» τον Νίκο Ανδρουλάκη και να τον υποχρεώσουν να πει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει, σε περίπτωση που η κάλπη δεν δώσει αυτοδυναμία και μια κυβέρνηση συνεργασίας θεωρηθεί ως η καλύτερη λύση. Βέβαια, όπως λένε «γαλάζιες» πηγές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται από την απόφαση του συνεδρίου, η οποία αποκλείει υπό οιεσδήποτε συνθήκες συνεργασία με τη ΝΔ. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η άσκηση πίεσης μπορεί να φέρει… χατ τρικ:

· Και να υποχρεώσει τον Ν. Ανδρουλάκη να πάρει σαφείς και σκληρές αποστάσεις από την ΕΛΑΣ – η οποία, κακά τα ψέματα, διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία στο χώρο της κεντροαριστεράς,

· Και να αναζωπυρώσει εσωτερικές αντινομίες στο ΠΑΣΟΚ, στην περίπτωση που η απάντησή του δεν κριθεί επαρκώς ξεκάθαρη, αλλά

· Και να απομακρύνει από τη Χαριλάου Τρικούπη ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται ως «κεντρώοι» και… βγάζουν αναφυλαξία στο άκουσμα του ονόματος «Τσίπρας».

«Ο Ανδρουλάκης θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη στάση του», ήταν η χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποίησε «γαλάζιο» στέλεχος για να περιγράψει τις εξελίξεις, προσθέτοντας ότι όσο το ΠΑΣΟΚ θα προσπαθεί να ισορροπήσει, τόσο πιο εύκολο θα γίνεται το έργο της ΝΔ στην προσπάθεια να το πλαγιοκοπήσει και – εν τέλει – ή να το υποχρεώσει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας ή να το οδηγήσει σε διάσπαση. Το σίγουρο είναι ότι το «παράθυρο» που άνοιξε η δήλωση Πάνα θα αξιοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό, αρχής γενομένης από σήμερα.

Διαβάστε επίσης:

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31χρονη από δύσβατο σημείο κοντά στην Επισκοπή Ευβοίας

Γιώργος Μαζωνάκης: Αναπάντητα ερωτήματα, διαψεύσεις, κενά στις καταθέσεις και ψηφιακά ευρήματα συνθέτουν το παζλ για τον θάνατο του τραγουδιστή

Έφοδοι του υπουργείου Υγείας και της ΑΑΔΕ σε εταιρείες εισαγωγής ιατρικών μηχανημάτων