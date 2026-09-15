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15.09.2026 22:12

Μαραθώνια απολογία της Γάκα για τον θάνατο του Μαζωνάκη: Δεν είχα πρόθεση να τον βλάψω, έκανα όσα προβλέπει η επιστήμη μου

15.09.2026 22:12
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Για περισσότερες από οκτώ ώρες παρέμεινε ενώπιον του ανακριτή η Ιωάννα Γάκα, η οποία ολοκλήρωσε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης, 15/9, την απολογία της, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας της, η γιατρός φέρεται να κινήθηκε στη γραμμή που έχει ήδη διατυπώσει στο πλαίσιο της υπεράσπισής της, επιμένοντας πως ο θάνατος του δημοφιλή τραγουδιστή σημειώθηκε μετά τις 16:00.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, απέρριψε οποιαδήποτε υπόνοια δόλου από την πλευρά της, υποστηρίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν θέλησε να προκαλέσει βλάβη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Φέρεται, μάλιστα, να υποστήριξε πως από την πλευρά της ακολούθησε όσα επέβαλλαν η επιστήμη και η ιατρική δεοντολογία και πως έπραξε όσα προβλέπονταν.

Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε και στα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Η Ιωάννα Γάκα αποδίδει όσα συνέβησαν στο κρίσιμο διάστημα από τα τρία διαδοχικά alert του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έως την κλήση στο ΕΚΑΒ στις 16:21 στην κατάσταση πανικού που, όπως υποστηρίζει, επικράτησε εκείνη τη στιγμή.

Η γιατρός βρέθηκε αντιμέτωπη με σειρά ερωτήσεων από τον ανακριτή, με την ίδια να αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως το ιατρείο λειτουργεί νόμιμα.

Η θέση του Θεοδωρόπουλου

Την ίδια ώρα, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται να επιχειρεί να αποσυνδέσει πλήρως τον εαυτό του από όσα συνέβησαν και οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη δική του απολογία που θα πραγματοποιηθεί απόψε αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν ήταν παρών κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και πως ενημερώθηκε για όσα είχαν συμβεί μετά τις 16:00, ενώ την επίμαχη ώρα βρισκόταν στο δικό του ιατρείο, με δικό του πελάτη.

Μετά την ολοκλήρωση και των δύο απολογιών, αναμένεται να ακολουθήσει διάσκεψη μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των δύο προσώπων, δηλαδή αν θα προφυλακιστούν ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

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