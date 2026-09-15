Στην Ευελπίδων για να απολογηθούν οι δύο γιατροί από το Κολωνάκι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

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Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έφτασαν στην Ευελπίδων λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή.

Μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου τους σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί είχαν πάρει χθες προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν για σήμερα την απολογία τους, η οποία αναμένεται να δοθεί γραπτώς.

Με βάση το νέο κατηγορητήριο είναι αντιμέτωποι ακόμη και με ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Τα λάθη των γιατρών που έφεραν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Οι τελευταίες αποκαλύψεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή που οδήγησε στον θάνατό του, έχουν προκαλέσει σοκ.

Τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης καταγράφουν συναγερμό για πιθανή θρόμβωση μόλις λίγα λεπτά μετά την έναρξη της θεραπείας.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Live News, το μηχάνημα κατέγραψε δύο alarm, στις 2:25 και στις 2:26, περίπου εννέα και δέκα λεπτά μετά την έναρξη της θεραπείας.

Όπως υποστήριξε, αντί να διακοπεί η διαδικασία και να αξιολογηθεί η κατάσταση του ασθενούς, πατήθηκε το κουμπί «επικύρωση» και η πλασμαφαίρεση συνεχίστηκε κανονικά.

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«Ο Μαζωνάκης είχε έντονους πόνους στην ωμοπλάτη πριν πάει στο ιατρείο στο Κολωνάκι», λέει ο Γ. Μαρακάκης



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