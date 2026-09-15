Βίντεο-ντοκουμέντο με άνδρα να βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου Ζωγράφου – Οι περιγραφές των δραστών από μάρτυρες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοκαριστικό είναι το αποκλειστικό βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε το ΕΡΤnews από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στην περιοχή του Ζωγράφου, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν και δύο μηχανές του.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ένας από τους δράστες πλησιάζει στο σημείο κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη. Έχοντας καλυμμένο μέρος του προσώπου του με μαύρο μαντήλι, περιλούζει το σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια του βάζει φωτιά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι φλόγες εξαπλώνονται, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και την αξιοποίηση του υλικού από κάμερες ασφαλείας, στο σημείο εκτιμάται ότι βρίσκονταν τουλάχιστον δύο και πιθανότατα τρία άτομα.

Οι δύο φέρεται να παρέμειναν σε κοντινή απόσταση, λειτουργώντας ως «τσιλιαδόροι», ενώ ο τρίτος πλησίασε την είσοδο της πολυκατοικίας και τα σταθμευμένα οχήματα. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τους δράστες ως νεαρούς ηλικίας περίπου 20 έως 23 ετών.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, στην οδό Λουλουδιών, σε κεντρικό σημείο του Ζωγράφου. Το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου, που ήταν σταθμευμένο μπροστά από την πολυκατοικία, καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και στις δύο μηχανές του, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε επίσης στην είσοδο της πολυκατοικίας, μαυρίζοντας τους τοίχους και το ταβάνι, ενώ οι φλόγες έφτασαν μέχρι το ύψος του πρώτου ορόφου. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται πλέον στη διάθεση των Αρχών, οι οποίες διερευνούν την υπόθεση και επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Διαβάστε επίσης

«Ο Μαζωνάκης είχε έντονους πόνους στην ωμοπλάτη πριν πάει στο ιατρείο στο Κολωνάκι», λέει ο Γ. Μαρακάκης



Θεσσαλονίκη: Έκρυβε ναρκωτικά σε… κορδόνι της φόρμας

Πτώση Phantom: Τμήματα του πιλοτηρίου βρέθηκαν μέσα στον σάκο μεταφοράς της σορού του 37χρονου πιλότου στα Ιωάννινα