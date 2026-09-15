Γιώργος Παναγιωτόπουλος: Τους «Κασιδιάρηδες» τους δημιουργούν οι κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης

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Με δεικτικό τρόπο σχολίασε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τη σημερινή αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη.

«Την ημέρα που αποφυλακίζεται ο καταδικασμένος διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Κυβέρνησης, που σύμφωνα με τους διεθνείς δείκτες έφερε την Ελλάδα πιο χαμηλά κι από την Αλβανία στο θέμα εξάρτησης της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, περηφανεύεται ότι έχει αυξηθεί κατά 50% ο αριθμός εγκληματιών που βρίσκονται στις φυλακές» έγραψε ο κ. Παναγιωτόπουλος για να επισημάνει:

«Τους “Κασιδιάρηδες” στην Ελλάδα τους δημιουργούν οι κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης. Δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη οργή των πολιτών και των απελπισμένων νέων ο φασισμός. Διέξοδος είναι η αποκατάσταση του Κράτους Δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση. Μόνο έτσι το μαύρο θα σκεπαστεί από το χρώμα των ονείρων».

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