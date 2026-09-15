Αποφυλάκιση Κασιδιάρη: Η αμήχανη κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στη δικαιοσύνη

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Με προφανή αμηχανία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την επικείμενη αποφυλάκιση του καταδικασθέντος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη, και την εκπεφρασμένη απόφασή του να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ουσιαστικά πέταξε το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει σκέψη για κάποια περαιτέρω νομοθετική παρέμβαση. Ήμασταν η Κυβέρνηση που έλαβε τις νομοθετικές παρεμβάσεις εκείνες, […] που δημιούργησαν ένα νομοθετικό πλαίσιο, που μετά από τις εκάστοτε αποφάσεις της Δικαιοσύνης, να μην μπορεί να συμμετέχει σε μία δημοκρατική διαδικασία, ένα κόμμα που έχει τύποις ή κρυπτόμενο αρχηγό, ο οποίος έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα».

«Το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές. Μιλάει για την ονομαστική ποινή. Από εκεί και πέρα, το ποιες θα είναι οι αποφάσεις για τον οποιονδήποτε υποψήφιο, το οποιοδήποτε υποψήφιο κόμμα, αυτές είναι αποφάσεις του Αρείου Πάγου, της Δικαιοσύνης και όχι δικές μας», σημείωσε ο Π. Μαρινάκης, χωρίς να κάνει οιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο, ενώ, όπως έχει πει και η συνήγορός του, Βάσω Πανταζή, ο Η. Κασιδιάρης θα δώσει συνέντευξη Τύπου όπου θα διευκρινίσει τις προθέσεις του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Η. Κασιδιάρης καταδικάστηκε το 2020 πρωτοδίκως σε κάθειρξη 13 ετών και 6 μηνών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και παράνομη οπλοκατοχή. Σε δεύτερο βαθμό, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων διατήρησε την καταδίκη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και του επέβαλε ποινή κάθειρξης 13 ετών, ωστόσο, αποφυλακίζεται μετά από σχεδόν 7 χρόνια κράτησης, καθώς προσμετρήθηκαν οι ευεργετικοί χρόνοι έκτισης λόγω εργασίας εντός των φυλακών.

Τώρα το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι αν ο Κασιδιάρης μπορεί να είναι υποψήφιος, καθώς ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να είναι αρχηγός κόμματος ή εν πάση περιπτώσει να ηγείται πολιτικού φορέα με κάποιο τρόπο. Σύμφωνα με τον Νίκο Αλιβιζάτο (Mega), «τα χρόνια της ποινής είναι τα χρόνια που επέβαλε το δικαστήριο και όχι τα χρόνια της εκτίσεως της ποινής. Άρα δεν μπορεί να κατέβει» υποψήφιος βουλευτής, αν και σημείωσε ότι η τελική απόφαση είναι στα χέρια του Αρείου Πάγου, όταν ανακηρυχθούν οι συνδυασμοί.

Από την πλευρά του, σε αναρτησή του στα social media, o συνταγματολόγος Ξενοφών Κοντιάδης τόνισε ότι «ο Άρειος Πάγος και το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο έχουν ήδη αποφανθεί σε σειρά αποφάσεων για τα επίμαχα νομικά ζητήματα, άρα οφείλουμε να δώσουμε απαντήσεις λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία αυτή και όχι τις ερμηνείες που θα μπορούσε κάθε νομικός ή και ο ίδιος ο Κασιδιάρης να διατυπώσει. Με μία φράση, υποψηφιότητα Κασιδιάρη στις εκλογές σε συνδυασμό ή ως μέλους της ηγεσίας πολιτικού κόμματος που επιδιώκει να μετάσχει στις εκλογές θα είναι επιτρεπτός με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία μετά τον Οκτώβριο του 2033».

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο καθηγητής υπογραμμίζει ότι «το μείζον είναι επιτέλους το κομματικό μας σύστημα και οι κυβερνώντες να αντιληφθούν ποια είναι τα αίτια που οδηγούν στην ενίσχυση αυτών των ακροδεξιών αντιλήψεων και να κάνουν τα στοιχειώδη για να περιοριστεί η απήχησή τους».

Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση παρατηρεί την όλη κατάσταση με αμηχανία και προβληματισμό, καθώς πλέον είναι πιθανό να υπάρξει άλλο ένα κόμμα στα δεξιά της, το οποίο θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει τη δυσφορία που υπάρχει μεταξύ των πολιτών, προκειμένου να την «πλαγιοκοπήσει» και να διεκδικήσει την είσοδο του στη Βουλή.

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