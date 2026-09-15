Φινετσάτο πρωινό με φρυγανισμένο ψωμί, σύκα και τυρί κρέμα

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Ένας κομψός και φινετσάτος τρόπος να απολαύσετε ένα θρεπτικό και πεντανόστιμο πρωινό με φρυγανισμένο ψωμί, τυρί κρέμα και φρέσκα σύκα της εποχής, περιχυμένο με μέλι και πασπαλισμένο με καβουρδισμένα αμύγδαλα ή καρύδια.
1 χοντρή φέτα χωριάτικο ψωμί (ιδανικά προζυμένιο)
1 γενναία κουταλιά της σούπας τυρί κρέμα
2 σύκα, κομμένα σε φέτες
1 κουταλάκι του γλυκού μέλι
2-3 αμύγδαλα ή καρύδια, καβουρδισμένα και χοντροκομμένα
Λίγες νιφάδες χοντρό αλάτι (προαιρετικά)
1. Αρχικά ψήστε για λίγο στην τοστιέρα ή φρυγανίστε ελαφρά στη φρυγανιέρα τη φέτα χωριάτικου ψωμιού.
2. Μόλις κρυώσει λίγο, απλώστε το τυρί κρέμα και στρώστε τις φέτες των σύκων. (Πλύντε τα σύκα, αφαιρέστε τους λίγο το κοτσανάκι και το κάτω μέρος και σκουπίστε τα με ένα πανί. Παγώστε τα για λίγο στο ψυγείο για να σφίξουν και να μπορείτε να τα κόψετε σε φέτες.)
3. Πασπαλίστε με μια τσιμπιά αλάτι, αν θέλετε, συνεχίστε με τους χοντροκομμένους ξηρούς καρπούς και περιχύστε με το μέλι. Σερβίρετε αμέσως και απολαύστε!
Συμβουλή
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο ψωμί της επιλογής σας, όπως τσιαπάτα, φοκάτσια ή καρβέλι ολικής άλεσης, καθώς και να αντικαταστήσετε το τυρί κρέμα με ρικότα ή ανθότυρο, κατσικίσιο ή κότατζ.
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