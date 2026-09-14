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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

14.09.2026 17:08

Επιτροπή Δεοντολογίας: Σωρεία αιτημάτων για άρσεις ασυλίας – Στο μικροσκόπιο δικογραφίες για Κωνσταντοπούλου, Λαζαρίδη και Αυγενάκη

14.09.2026 17:08
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Τέσσερα αιτήματα για άρσεις ασυλίας προωθούνται στην Επιτροπή Δεοντολογίας, τα δύο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και τα άλλα δύο για τους βουλευτές της ΝΔ, Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριο Λαζαρίδη. Θα συζητηθούν αύριο σε δύο συνεδριάσεις.

Σε ό,τι αφορά τα εισαγγελικά αιτήματα για την Ζωή Κωνσταντοπούλου:

-Η πρώτη υπόθεση αφορά δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από μήνυση αστυνομικού του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας, με την κατηγορία για ης παράβασης του άρθρου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο αστυνομικός, σύμφωνα με την δικογραφία καταγγέλει πως τον περασμένο Μάρτιο στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον βιντεοσκόπησε και ακολούθως ανέβασε το υλικό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς τη συναίνεσή του.

-Η δεύτερη υπόθεση σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, αφορά σε μήνυση του Χριστόφορου Σεβαστίδη, προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, για συκοφαντική δυσφήμιση που τελέσθηκε δημόσια και μέσω διαδικτύου κατ΄ εξακολούθηση. 

Επίσης, η Επιτροπή Δεοντολογίας, θα εξετάσει αίτημα άρσης ασυλίας μετά από δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν μήνυσης δικηγόρου στον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, με την κατηγορία της απάτης σε βάρος νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου με προκληθείσα ζημία υπερβαίνουσα το ποσό των 120.000 ευρώ (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα). Πρόκειται για μήνυση που αφορά την υπόθεση του πτυχίου του Μ. Λαζαρίδη.

Τέλος, στην  Επιτροπή Δεοντολογίας θα εξεταστεί και αίτημα άρσης ασυλίας που αφορά στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγενάκη μετά από  δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν αναφοράς του Στέφανου Κασσελάκη, Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, για υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (άρθρα 4α, 39, 41 παρ.1 του ν.5026/2023).

Την Πέμπτη στην Ολομέλεια η άρση ασυλίας του Δ. Αβραμόπουλου

Σημειώνεται πως το δρόμο για την Ολομέλεια έχουν πάρει ήδη δύο ακόμη υποθέσεις, και θα συζητηθούν την προσεχή Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, την Πέμπτη η Ολομέλεια θα ψηφίσει για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατόπιν μήνυσης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση. Την ίδια ημέρα θα ψηφιστεί και η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate.

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