Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αντιμετωπίζουν πλέον οι δύο γιατροί 

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Σε αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών προχώρησαν οι Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με την υπόθεση να αφορά πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, που επισύρει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης. Αύριο Τρίτη, το πρωί θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί, προκειμένου να απολογηθούν.

Το ζευγάρι, στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης, είναι πλέον αντιμέτωπο με βαρύτερο χαρακτηρισμό της πράξης, μετά από αναβάθμιση της κατηγορίας που αποφάσισαν οι δικαστικές Αρχές οι οποίες τους καταλογίζουν πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Μετά την άσκηση της νεότερης δίωξης σε βάρος του, έλαβε προθεσμία προκειμένου να ενημερωθεί για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαρύνει. Έτσι οι δύο γιατροί θα δώσουν αύριο γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Η αναβάθμιση της κατηγορίας έγινε σε συνεννόηση του 32ου Τακτικού Ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και του αρμόδιου Εισαγγελέα κατόπιν αξιολόγησης νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη από τις αστυνομικές Αρχές. Σήμερα ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν η γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων.

Νέα πειστήρια

Η συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των δύο κατηγορούμενων σχετίζεται με νέα πειστήρια που κατέθεσε η ΕΛΑΣ στις δικαστικές Αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα που έχουν συλλέξει κατά τις διενεργηθείσες αυτοψίες. Σημαντικότερα δε, στοιχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αυτά που περιλαμβάνονται στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο καταγράφηκαν πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ζήτησε εξ αρχής να αποδοθεί, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας του καλλιτέχνη Χαράλαμπος Λυκούδης. Ο επί σειρά ετών δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη που εκπροσωπεί τους οικείους του στην Υποστήριξη της Κατηγορίας, αιτήθηκε την αναβάθμιση της κατηγορίας επικαλούμενος δεδομένα της υπόθεσης και συμπεριφορές των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται στα δικαστήρια και μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν θα απολογηθούν σήμερα ή θα ζητήσουν νέα προθεσμία ώστε να ενημερωθούν για τα νέα στοιχεία.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως, ο τραγουδιστής, σε αντίθεση με όσα είχαν αναφερθεί αρχικά, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 15:20 και 15:30. Την ίδια χρονική περίοδο, σύμφωνα με την έρευνα, ενεργοποιήθηκε και ο συναγερμός του μηχανήματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το διάστημα που ακολούθησε, καθώς η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ φέρεται να έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα.

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες επιχειρούν να διαπιστώσουν με ακρίβεια τι συνέβη μέσα στο ιατρείο από τη στιγμή που παρουσιάστηκε το σοβαρό πρόβλημα έως την κλήση για επείγουσα βοήθεια.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχει ιδιαίτερη σημασία και η καταγραφή που υπάρχει στη μνήμη του μηχανήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, το μηχάνημα φέρεται να είχε λειτουργήσει για 42 λεπτά, με ώρα έναρξης στις 14:14.

Η συγκεκριμένη καταγραφή αξιολογείται σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, αλλά και με το υπόλοιπο υλικό που έχει συγκεντρωθεί στη δικογραφία.

Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό το χρονικό των γεγονότων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο και όσα μεσολάβησαν μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ.

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