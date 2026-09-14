Γεωργιάδης για την επίσκεψη της Γκίλφοϊλ στη Χίο: «Μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης από την Ομογένεια των ΗΠΑ»

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Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υποδέχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου «Σκυλίτσειο» την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, το περασμένο Σάββατο. Με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός αναφέρει ότι η παρουσία της κυρίας Γκίλφοϊλ στο νησί, έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα καθώς συνδέεται άμεσα με τις σημαντικές δωρεές που έχουν πραγματοποιήσει μέλη της Χιώτικης Ομογένειας στις ΗΠΑ προς το νοσοκομείο.

Κατά την επίσκεψη, η πρέσβης Γκίλφοϊλ ενημερώθηκε για τη λειτουργία του νοσοκομείου, τις ανάγκες του και τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί χάρη στη στήριξη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την παρουσία της κυρίας Γκίλφοϊλ «μεγάλη ψήφο εμπιστοσύνης στους δωρητές από τις ΗΠΑ για τη Χίο», επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο της Ελληνικής ομογένειας στην ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας.

Στο βίντεο που ανάρτησε ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι η Πρέσβης «μίλησε με το προσωπικό, τιμώντας την ομογένεια της Χίου στις ΗΠΑ που είναι μεγάλοι δωρητές του νοσοκομείου». Η επίσκεψη είχε χαρακτήρα αναγνώρισης και ενθάρρυνσης της συνέχισης αυτής της πολύτιμης συνεργασίας.

Η πρέσβης επεσήμανε ότι είναι ιδιαίτερα συγκινημένη με την επίσκεψη της στο νησί, τονίζοντας ότι ήταν όνειρο να δει τη Χίο από κοντά: «Ευχαριστώ που με φιλοξενείτε. Ανυπομονώ να πω στους φίλους μου στην ελληνοαμερικανική διασπορά, 3 εκατομμύρια δυνατούς, το έργο που έχει γίνει. Ήταν όνειρο να έρθω στη Χίο».

Όπως εξήγησε ο υπουργός Υγείας η επίσκεψη της κυρίας Γκίλφοϊλ στο Νοσοκομείο Χίου δεν περιορίζεται σε ένα τυπικό διπλωματικό γεγονός. Αντιθέτως, αποτελεί ένδειξη της διαχρονικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά και της ιδιαίτερης σχέσης που διατηρεί η ελληνοαμερικανική διασπορά με τις τοπικές κοινωνίες της χώρας.

Ο υπουργός αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του: «Το απόγευμα του Σαββάτου μετά την επίσκεψή μου στα Ψαρά, υποδέχθηκα την Εξοχότατη Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα @USAmbassadorGR @USEmbassyAthens στο Νοσοκομείο της Χίου. Η κυρία Πρέσβης έδειξε ενδιαφέρον μεγάλο για το Νοσοκομείο, λόγω των πολλών δωρεών προς αυτό από μέλη της Χιώτικης Ομογένειας στις ΗΠΑ. Την ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψή της αυτή».

Το απόγευμα του Σαββάτου μετά την επίσκεψή μου στα Ψαρά, υποδέχθηκα την Εξοχωτάτη Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα @USAmbassadorGR @USEmbassyAthens στο Νοσοκομείο της Χίου. Η κα Πρέσβης έδειξε ενδιαφέρον μεγάλο για το Νοσοκομείο, λόγω των πολλών δωρεών προς αυτό από μέλη της Χιώτικης… pic.twitter.com/Qh2kjMHGwt September 14, 2026

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