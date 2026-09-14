Ψυχική υγεία στην Ελλάδα: 49% των εργαζομένων επηρεάζεται από την εργασία, το χειρότερο ποσοστό στην ΕΕ

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Τα στοιχεία της έρευνας OSH Pulse 2025 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) καταγράφουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την ψυχική υγεία και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία.

Στην Ελλάδα, το 49% των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει βιώσει στρες, κατάθλιψη ή άγχος που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από την εργασία. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ ανέρχεται σε 29%.

Η διαφορά φτάνει τις 20 ποσοστιαίες μονάδες…

Παράλληλα, το 57% των εργαζομένων στην Ελλάδα αναφέρει έντονη χρονική πίεση ή υπερβολικό φόρτο εργασίας, έναντι 44% στην ΕΕ.

Επτά στους 10 φοβούνται πως αν αποκαλυφθεί θα καταστραφεί η καριέρα τους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία σχετικά με την αντίληψη των εργαζομένων για την ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας. Στην Ελλάδα, 69% δηλώνει ότι φοβάται πως η αποκάλυψη ενός προβλήματος ψυχικής υγείας θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την καριέρα του.

Η έρευνα εξετάζει επίσης μια σειρά από άλλους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων η έντονη πίεση χρόνου, ο φόρτος εργασίας, η ανεπαρκής επικοινωνία και συνεργασία, η έλλειψη αναγνώρισης της προσπάθειας των εργαζομένων, η περιορισμένη αυτονομία, καθώς και η παρενόχληση και ο εκφοβισμός.

Σε επίπεδο ΕΕ, 37% των εργαζομένων αναφέρει συνολική κόπωση, ενώ περίπου 44% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει έντονη χρονική πίεση ή υπερβολικό φόρτο εργασίας. Συνολικά, το 29% αναφέρει στρες, κατάθλιψη ή άγχος που σχετίζονται με την εργασία.

Η OSH Pulse 2025 πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2025 και περιλαμβάνει απαντήσεις από περισσότερους από 28.000 εργαζομένους στην ΕΕ και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα εξετάζει, μεταξύ άλλων, τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, την εργασιακή πίεση, την ψυχική υγεία, την ψηφιοποίηση και τα μέτρα πρόληψης στους χώρους εργασίας.

Η έρευνα του EU-OSHA αποτελεί μέρος της ευρύτερης ευρωπαϊκής προσπάθειας για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και την προστασία της ψυχικής υγείας στην εργασία.

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