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14.09.2026 12:18

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια λόγω της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη

14.09.2026 12:18
KIDEIA MAZONAKI NEW

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Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στην περιοχή της Νίκαιας λόγω της εξοδίου ακολουθίας και ταφής του αγαπημένου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «σήμερα, Δευτέρα λόγω της επικείμενης τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας και εν συνεχεία της ταφής στο Γ΄ Κοιμητήριο Δήμου Αθηναίων αλλά και της αναμενόμενης προσέλευσης μεγάλου αριθμού ατόμων, έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών».

Ειδικότερα, ήδη από τις βραδινές ώρες της Κυριακής και μέχρι πέρατος αστυνομικές δυνάμεις έχουν διατεθεί για την απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Νίκαιας.

Επιπλέον, από τις 10:00 σήμερα το πρωί και μέχρι τέλους της τελετής πραγματοποιείται μερικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο τμήμα της από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη έως τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη.

Ανάλογες τροποποιήσεις θα γίνουν και στα δρομολόγια των λεωφορείων και τρόλει που διέρχονται από την περιοχή.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς «να αποφύγουν την κίνηση στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες, να επιλέξουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές και να συμμορφώνονται πλήρως με τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων που βρίσκονται στα σημεία».

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