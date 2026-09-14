Θάνατος Μαζωνάκη: Αποκάλυψη – Ο ΙΣΑ είχε βρει μηχάνημα φυγοκέντρησης στο ιατρείο της Καρνεάδου – Ζήτησε την απομάκρυνσή του (Video)

Takeaways by to pontiki AI Η πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεονάρδου, αποκάλυψε πως στο ιατρείο όπου κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης εντοπίστηκαν μηχανήματα που δεν είχαν δηλωθεί νόμιμα.

Σε παλαιότερους ελέγχους, ο Ιατρικός Σύλλογος είχε εντοπίσει συσκευή φυγοκέντρησης και είχε ζητήσει την άμεση απομάκρυνσή της από τον συγκεκριμένο ιατρικό χώρο.

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο μηχάνημα ήταν κρυμμένο σε ντουλάπα και είχε αντικατασταθεί από νεότερης τεχνολογίας εξοπλισμό κατά την τελευταία αυτοψία.

Μετά το περιστατικό, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχώρησε στη μόνιμη σφράγιση του ιατρείου και ζήτησε την ανάκληση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των εμπλεκόμενων ιατρών.

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Προβληματισμό – επιεικώς… – προκαλούν αποκαλύψεις σχετικά με τα μηχανήματα που εξόπλιζαν το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου την περασμένη Τέταρτη άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μιλώντας στο Mega, η πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου και ταμίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεονάρδου, αποκάλυψε ότι «ο ΙΣΑ είχε βρει μηχάνημα φυγοκέντρησης και ζήτησε την απομάκρυνσή του». Η πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου αναφέρθηκε στην αυτοψία που πραγματοποίησε η τριμελής επιτροπή του Συλλόγου μαζί με τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές στο μοιραίο ιατρείο.

«Το μηχάνημα μας είπε η γιατρός ότι χρειάζεται χρόνο προετοιμασίας και το διάστημα το οποίο έχει καταγραφεί 42 λεπτά, μας δήλωνε πως είναι χρόνος προετοιμασίας. Εγώ της ζήτησα να μας κάνει μια επίδειξη της διαδικασίας σαν να είχα πάει να κάνω πλασμαφαίρεση. Πραγματικά ξεκίνησε, έβγαλε τα φίλτρα, διαμαρτυρήθηκε λίγο και για το κόστος τους, 220 ευρώ μου είπε ότι κάνει», είπε.

«Τον Ιούλιο ήρθε στον Ιατρικό Σύλλογο και προσκόμισε ένα έγγραφο, επειδή το επικαλείται και ο δικηγόρος της, ήρθε και μας κατέθεσε ένα χαρτί για προσάρτημα ενός μηχανήματος αφαίρεσης με μια φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία δεν ήταν καν ιδιαίτερα ενδεικτική, διότι αν δείτε το μηχάνημα είναι πολύ χαρακτηριστικό και μεγάλο και εμείς έπρεπε βάσει αυτού να κάνουμε έλεγχο. Επειδή μεσολάβησαν λοιπόν οι διακοπές, το πρώτο που θα κάναμε σαν επιτροπή ελέγχου ήταν να πάμε να δούμε», προσέθεσε.

Τόνισε, δε, ότι «σε προηγούμενο έλεγχο, διότι για μένα δεν ήταν η πρώτη φορά που πήγα σε αυτό το ιατρείο, δεν υπήρχε αυτό το μηχάνημα. Εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος έχουμε την υποχρέωση οι τριμελείς επιτροπές να καταγράφουμε τα νόμιμα ιατρεία όσον αφορά τις τεχνικές, δηλαδή τους χώρους και τις προϋποθέσεις ενός νόμιμου ιατρείου. Πηγαίνουμε λοιπόν με μηχανικό και ιατρούς και καταγράφουμε τα ιατρεία όσον αφορά τη νόμιμη λειτουργία τους με βάση τα κριτήρια των χώρων και των πράξεων που γίνονται».

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν υπήρχε καταγγελία επίσημα καταγεγραμμένη στον ΙΣΑ, ενώ υπήρχαν φήμες για τις εναλλακτικές θεραπείες που ακολουθούσε το εν λόγω ιατρείο. Δήλωσε δε ότι στους προηγούμενους ελέγχους του ΙΣΑ το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχε εντοπιστεί, αν και σε παλαιότερο έλεγχο είχε βρεθεί μια συσκευή φυγοκέντρησης.

«Το 2025, το καλοκαίρι στο οποίο ήταν μια άλλη τριμελής επιτροπή, όπου με αφορμή την προσάρτηση σε ένα ήδη υπάρχον μηχάνημα εξαρτήματος – διότι πρέπει να σας πω ότι είναι και παραπλανητικός ο τρόπος ο οποίος κατατίθενται τα χαρτιά στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Η έγγραφη αναφορά ήταν προσάρτημα σε ήδη υπάρχον μηχάνημα. Δεν υπήρχε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε κανέναν από τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών», είπε.

«Τον Ιούλιο του 2025 διαπιστώθηκε χώρος ο οποίος είχε καταγραφεί ως βοηθητικός, ο οποίος χρησιμοποιείτο ως εξεταστικό ιατρείο, συν μηχάνημα φυγοκέντρησης. Συστήνεται από την επιτροπή απομάκρυνση αυτού, η συμμόρφωση με τους χώρους ώστε να επανέλθει ο Ιατρικός Σύλλογος σε δεύτερο έλεγχο, να επανέλθουμε σε έλεγχο και να επιβεβαιώσουμε ότι όλα αυτά τηρούνται», τόνισε.

«Τον Σεπτέμβριο πηγαίνει η τριμελής επιτροπή. Δεν βρίσκει κανέναν. Τον Νοέμβριο, όπου πια είμαι και εγώ πρόεδρος στην επιτροπή, βρίσκουμε τον παθολόγο. Το συγκεκριμένο ιατρείο έχει άδεια για παθολογικό ιατρείο συστεγαζόμενο με ιατρό άνευ ειδικότητας. Στο συγκεκριμένο ιατρείο η συγκεκριμένη ιατρός άνευ ειδικότητας δεν παρουσιάστηκε. Παρουσιάστηκε ο παθολόγος, ο οποίος μας υποδέχτηκε με ευγένεια. Ελέγξαμε τον χώρο, είδαμε μηχάνημα οζονοθεραπείας, υδροθεραπείας. Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είδαμε», πρόσθεσε.

«Το συγκεκριμένο μηχάνημα (σ.σ.: φυγοκέντρησης) όχι μόνο δεν απομακρύνθηκε, αλλά το βρήκαμε κρυμμένο σε μία ντουλάπα και είχε αντικατασταθεί τώρα από ένα τελευταίας τεχνολογίας», αποκάλυψε και δήλωσε ότι ο ΙΣΑ προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες μετά το τραγικό περιστατικό, σφραγίζοντας το ιατρείο και ζήτησε την αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των εμπλεκόμενων γιατρών.

«Από την ώρα που λάβαμε γνώση των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, ζητήσαμε από τον Πανελλήνιο την άρση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Κλείσαμε το ιατρείο μόνιμα. Κάναμε αντίστοιχες ενέργειες και για τον παθολόγο, ο οποίος κράτησε αποστάσεις από τη σύζυγό του σχετικά με το γεγονός Μαζωνάκη», σημείωσε.

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