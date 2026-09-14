Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ποια ποινή αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί – Το υπάρχον κατηγορητήριο και ο ενδεχόμενος δόλος

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Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο ιδιωτικό ιατρείο, δεν εγείρει μόνο το ερώτημα εάν τότε που τραβήχτηκε ήταν ζωντανός ή είχε χάσει τις αισθήσεις του, αλλά ενδέχεται να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο συλληφθέντων. Αυτό επισημαίνει, μιλώντας στο ΕΡΤnews o δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος επισημαίνοντας ότι με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, η ποινική δίωξη δεν στοιχειοθετεί αμέλεια αλλά ενδεχομένως και δόλο.

«Ακούσαμε ότι τον αφήσαν μια ώρα πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, δεν τον βοήθησαν, αλλά έβγαζαν φωτογραφίες. Ασφαλώς και δεν μπορούμε να υπεισέλθουμε ειδικότερα στη δικογραφία, αλλά από αυτά που έχουμε διαβάσει ασκήθηκε μία πολύ σοβαρή ποινική δίωξη με τη διάταξη του άρθρου 308, σύμφωνα με την οποία είναι σε βαθμό κακουργήματος και αφορά περιπτώσεις κατά την οποία κάποιος που έχει την ευθύνη κάποιου άλλου προσώπου ή τον καθιστά αβοήθητο, δεν του παρέχει την αναγκαία φροντίδα, την αναγκαία νοσηλεία, εν προκειμένω, με αποτέλεσμα και τον θάνατο του. Πρόκειται για διάταξη η οποία επισύρει ποινή κάθειρξης μέχρι και 10 ετών. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι θα διερευνηθεί από τις ανακριτικές αρχές ενώ οι δύο γιατροί βρίσκονται ενώπιον του αρμοδίου ανακριτή», είπε ο δικηγόρος.

«Κάθε γιατρός έχει μια εγγυητική θέση απέναντι στον οποιονδήποτε βρεθεί πλησίον του και χρειαστεί τη βοήθειά του σε οποιοδήποτε χώρο και πολύ περισσότερο αν βρίσκεται στο ιατρείο του και ο ίδιος με τις πράξεις ή τις παραλείψεις του τον εκθέσει σε κίνδυνο και τον καταστήσει αβοήθητο», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Αναστασιάδης, υπενθυμίζοντας ότι είναι δεκάδες οι περιπτώσεις που κρίθηκαν ένοχοι ιατροί γιατί δεν παρασχέθηκε η αναγκαία βοήθεια με αποτέλεσμα τον θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη.

Ο δικηγόρος αναφορικά με τη φωτογραφία, τη διαγραφή της, την καθυστέρηση κλήσης στο ΕΚΑΒ εγείρει και τις διαστάσεις συγκάλυψης. «Αυτό είναι αμέλεια ή μπορεί να είναι κάτι παραπάνω και να υπάρχει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου», είπε χρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης επιμένει στη θέση του για αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών και για δίωξή τους για ανθρωποκτονία. «Όταν τελείς μια πράξη επισφαλή που γνωρίζεις ότι είναι παράνομη όπως έχει κριθεί από τον νομοθέτη αν γίνει από ανειδίκευτο γιατρό, προχωράς στο να την τελέσεις με αυτές τις συνθήκες αποδέχεσαι το ενδεχόμενο αφαίρεσης ζωής, και αυτό είναι ο ορισμός του ενδεχόμενου δόλου. Ελπίζω σε αυτή την κατεύθυνση να οδηγηθεί η εισαγγελία», δήλωσε.

«Αδιανόητο να υπάρχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο»

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο Διευθυντής της Πρώτης Νεφρολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, Παντελής Σαραφίδης επανέλαβε ότι είναι αδιανόητο να υπάρχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο, καθώς, όπως είπε απαιτεί έμπειρία αλλά και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

«Χρησιμοποιείται για εξαιρετικά βαριά νοσήματα, σε επείγουσες καταστάσεις για αφαίρεση αντισωμάτων που απειλούν είτε την ζωή ασθενούς είτε ένα ζωτικώ όργανο, για παράδειγμα σπάνια πάθηση αγγείων», είπε ο κ. Σαραφίδης.

«Η Επιτροπή Ελέγχου που έχει ήδη συσταθεί και τοποθετηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών θα πρέπει να μας πει και τι έχει γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα πρέπει να διερευνηθεί και από το Υπουργείο Υγείας που είναι η εποπτεύουσα αρχή, τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια στη συγκεριμένη «δομή», η οποία διαφήμιζε το προϊόν της και καταλαβαίνουμε ότι προσέλκυε και πάρα πολύ κόσμο», ανέφερε.

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