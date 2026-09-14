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14.09.2026 11:46

Λιβάνιος για Κασιδιάρη: Ο Άρειος Πάγος θα αποφασίσει εάν μπορεί να κατέβει στις εκλογές, όχι η κυβέρνηση

14.09.2026 11:46
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Την αυριανή αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και στο ενδεχόμενο συμμετοχής του στις επόμενες εκλογές αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Λιβάνιος χαρακτήρισε «οξύμωρο» το ενδεχόμενο ένας άνθρωπος που, όπως είπε, «μισεί τον κοινοβουλευτισμό» να επιχειρεί να εκλεγεί στη Βουλή μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

«Το θέμα δεν είναι αν θα κατέβει ο κύριος Κασιδιάρης ή όχι στις εκλογές, αλλά να δούμε τους λόγους. Είναι και οξύμωρο ένας άνθρωπος ο οποίος μισεί τον κοινοβουλευτισμό να προσπαθεί να εκλεγεί στη Βουλή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο κατά πόσο ο Ηλίας Κασιδιάρης θα μπορούσε να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, ο υπουργός Εσωτερικών ξεκαθάρισε ότι η σχετική απόφαση δεν λαμβάνεται από την κυβέρνηση ή τη Βουλή, αλλά από τον Άρειο Πάγο.

«Θα καταθέσουν τα κόμματα που θέλουν να συμμετάσχουν και από εκεί και πέρα ο Άρειος Πάγος θα αξιολογήσει τα κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν», σημείωσε.

«Το νομοθετικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή είναι επαρκές. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάποια άλλη παρέμβαση», δήλωσε αμέσως μετά.

«Υπάρχουν και έγκριτοι καθηγητές του Συνταγματικού Δικαίου οι οποίοι έχουν ξεκινήσει την αρθρογραφία για αυτό», ανέφερε.

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