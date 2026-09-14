«Δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε τυχόν παράνομες πράξεις της γιατρού» – Δικαιολογίες του Ινστιτούτου που είχε προσκαλέσει την Γάκα να μιλήσει σε συνέδριο

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Διευκρινίσεις για τη συμμετοχή της γιατρού που συνδέεται με το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Health Travel International Conference δίνει το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ).

Όπως επισημαίνει, σε ανακοίνωσή του, την οποία υπογράφει ο ομότιμος καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, διευθυντής ΙΚΠΙ, Γιάννης Τούντας, το συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Μάιο του 2023 και η επιλογή των ομιλητών έγινε από την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία δεν μπορούσε να γνωρίζει τυχόν παράνομες ιατρικές πράξεις.

Να σημειωθεί πως πρόκειτα για συνέδριο που γίνονταν υπό την αιγίδα των υπουργείων Υγείας, Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.

Η ανακοίνωση

«Με αφορμή ανυπόστατες αναφορές σχετικά με τη συμμετοχή προσώπων ή φορέων στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ταξιδιωτικού Τουρισμού, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, χωρίς φυσική παρουσία, στις 4 και 5 Μαΐου 2023, το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Επρόκειτο για διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας, του υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονταν διεθνούς κύρους επιστήμονες, καθώς και στελέχη και εκπρόσωποι διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών. Οι ομιλητές του συνεδρίου επελέγησαν ύστερα από προτάσεις των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής. Η Οργανωτική Επιτροπή, που έχει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάρτιση του προγράμματος και για την επιλογή των ομιλητών, ούτε ήταν αρμόδια αλλά ούτε και μπορούσε να ελέγξει την αξιοπιστία των βιογραφικών κάθε ομιλητή ούτε βέβαια να είναι ενήμερη για τυχόν παράνομες ιατρικές πράξεις για τις οποίες ουδείς γνώριζε.

Ως εκ τούτου, οι προσκεκλημένοι ομιλητές, τα πρόσωπα που απηύθυναν χαιρετισμό εκπροσωπώντας τους φορείς που έδωσαν την αιγίδα, καθώς και οι φορείς που έθεσαν το συνέδριο υπό την αιγίδα τους, δεν συμμετείχαν στη διαμόρφωση του προγράμματος ούτε στην επιλογή των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Το ΙΚΠΙ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ακριβή και υπεύθυνη ενημέρωση και προβαίνει στην παρούσα διευκρίνιση προς αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων και αυθαίρετων συσχετισμών».

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