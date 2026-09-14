Netflix: Ετοιμάζεται να… σελώσει άλογα – Το επικό μυθιστόρημα «Lonesome Dove» ξαναγίνεται σειρά, από τους Zoe Kazan-Jeb Stuart

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Ο Λάρι ΜακΜέρτρι (Larry McMurtry), το 1985, έδωσε στον κόσμο το επικό έργο του «Lonesome Dove», ένα μυθιστόρημα για την Άγρια Δύση, αποτελώντας εύστοχη και λαμπρή περιγραφή της αληθινής εικόνας της Αμερικανικής Δύσης – τρίτο μέρος της τετραλογίας με τον ίδιο τίτλο που αποτελούν τα prequels «Dead Man’s Walk» και «Comanche Moon» και το sequel «Streets of Laredo». Από το Τέξας μέχρι τη Μοντάνα, ακολουθεί τους cowboys σε μια εξαντλητική μετακίνηση κοπαδιών μέσα στην άγρια φύση. Έγινε μπεστ σέλερ και την επόμενη χρονιά τιμήθηκε με Πούλιτζερ.

Το 1989 το επικό έργο διασκευάστηκε ως μίνι σειρά με πρωταγωνιστές τους Τόμι Λι Τζόουνς (Tommy Lee Jones) και Ρόμπερτ Ντιβάλ (Robert Duvall) και μεταδόθηκε από το δίκτυο CBS.

Τριάντα επτά χρόνια αργότερα, σήμερα, το Netflix περιμένει από τους Ζωή Καζάν (Zoe Kazan), εγγονή του Ηλία Καζάν, και Τζεμπ Στιούαρτ (Jeb Stuart) που δουλεύουν μαζί την επερχόμενη σειρά της πλατφόρμας «Ανατολικά της Εδέμ» να δημιουργήσουν το εμβληματικό γουέστερν «σύμπαν» του ΜακΜάρτι.

Το ανεξάρτητο στούντιο Teton Ridge Entertainment, το οποίο ειδικεύεται σε ιστορίες με θέμα την Αμερικανική Δύση, ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι είχε αποκτήσει τα δικαιώματα της λογοτεχνικής σειράς «Lonesome Dove» για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Προσέλαβε τους Καζάν και Στιούαρτ για να γράψουν τη διασκευή και παρουσίασε το πακέτο στα τέλη Απριλίου. Στις αρχές Μαΐου, σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, το «Lonesome Dove» κατέληξε στο Netflix με μια παραγγελία για άμεση παραγωγή σειράς, δίνει λεπτομέρειες για το πώς ξαναπήρε το δρόμο για την τηλεόραση.

LONESOME DOVE, the Pulitzer Prize-winning Western classic by Larry McMurtry, is coming to Netflix as a new series from East of Eden showrunners Zoe Kazan and Jeb Stuart. pic.twitter.com/NC0xlkHgY8 — Netflix (@netflix) September 9, 2026

Όσον αφορά το λόγο για τον οποίο χρειάστηκαν τέσσερις μήνες για να επιβεβαιώσει η πλατφόρμα τη σειρά, φημολογείται ότι υπήρχαν κάποια κενά στο περίπλοκο πλέγμα των απαραίτητων δικαιωμάτων που έπρεπε να εξασφαλιστούν προτού η Netflix μπορέσει να δώσει το πράσινο φως, μια διαδικασία που έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Θρύλοι και πραγματικά γεγονότα, ήρωες και παράνομοι, πόρνες και κυρίες, Ινδιάνοι και άποικοι – το «Lonesome Dove» είναι η κεντρική, διαχρονική αμερικανική εμπειρία που αναπαρίσταται δραματικά σε μια υπέροχη ιστορία ηρωισμού και αγάπης, τιμής, πίστης και προδοσίας.

Larry McMurtry's classic ‘Lonesome Dove’ novel is returning to television as a Netflix drama series



The streamer has greenlighted the project from Zoe Kazan and Jeb Stuart, co-showrunners of Netflix's upcoming ‘East of Eden’ limited series, and Teton Ridge Entertainment



See… pic.twitter.com/nx2qnyimBv September 9, 2026

Η σειρά ακολουθεί τους Γκας Μακρέι και Γούντροου Καλ, δύο διάσημους Ρέιντζερς, συνταξιούχους πλέον, οι οποίοι ανανεώνουν το πνεύμα περιπέτειας καθώς αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον, ξεκινώντας μια τελευταία, επικίνδυνη, μετακίνηση κοπαδιών από το Ρίο Γκράντε προς την αδάμαστη έρημο της Μοντάνα, κυνηγώντας ένα όνειρο που ίσως έχουν ήδη ξεπεράσει.

«Το “Lonesome Dove” είναι μια από τις σπουδαίες αμερικανικές ιστορίες και δεν υπήρχε αμφιβολία ότι θέλαμε να ακολουθήσουμε τη Ζόι και τον Τζεμπ όπου κι αν πήγαιναν στη συνέχεια», δήλωσε η Τζίνι Χάου (Jinny Howe), επικεφαλής σειρών με σενάριο του Netflix. Και πρόσθεσε πως «έπειτα από το “Ανατολικά της Εδέμ”, γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι ικανοί να κάνουν – το βάθος των χαρακτήρων, την ευρύτητα του τοπίου, τη συναισθηματική ακρίβεια. Αυτό το υλικό αξίζει αυτό το επίπεδο φροντίδας. Στα χέρια τους, θα γίνει κάτι εξαιρετικό. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Teton Ridge για να ζωντανέψουμε αυτή τη θρυλική ιστορία».

Netflix Orders New Series Take On 'Lonesome Dove' From Zoe Kazan and Jeb Stuart https://t.co/cGlSKz7Eo4 — Variety (@Variety) September 9, 2026

Για την ιστορία η σειρά του CBS στην πρεμιέρα της είχε την προσοχή από 26 εκατ. νοικοκυριά στις ΗΠΑ, ασυνήθιστα υψηλός αριθμός για εκείνη την εποχή, για το είδος (γουέστερν) και τη φόρμα (μίνι σειρά).

Ήτα υποψήφια για ΕΜΜΥ, το 1989, σε 18 κατηγορίες, κέρδισε στις επτά μεταξύ των οποίων τα ΕΜΜΥ Καλύτερης σκηνοθεσίας για μίνι σειρά ή ταινία και τιμήθηκε επίσης με δύο Χρυσές Σφαίρες (Καλύτερη μίνι σειρά και Καλύτερου ηθοποιού σε μίνι σειρά για τον Ντιβάλ).

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