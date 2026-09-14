ΣΚΑΪ: Θα «στάξει αίμα» η πρεμιέρα της σειράς «Μπλε ώρες» – Ο σταθμός σε θέση «μάχης» στο prime time με μυθοπλασία

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Απευθείας στα «σκληρά» θα… πέσουν οι τηλεθεατές στο πρώτο επεισόδιο της καθημερινής σειράς «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ που έχουν δημιουργήσει οι Ανδρέας Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου, Κούλλης Νικολάου.

Το κοντράστ στο σενάριο και την εικόνα από την αρχή της πλοκής. Στο πανέμορφο – ειδυλλιακό Πήλιο ένα φονικό. Μια γυναικοκτονία. Για έναν έρωτα που περιμένει τις μπλε ώρες για να «ανασάνει».

Ο Άγγελος είναι γιος μιας εύπορης οικογένειας στο Πήλιο που διατηρεί γαλακτοκομική μονάδα και η Εύα απλή εργάτρια στην επιχείρησή τους. Παντρεμένοι και οι δύο με άλλους συντρόφους συναντιούνται πάντα μόνο πριν από το χάραμα…

Ο Διονύσης, ο άντρας της Εύας, υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τον γάμο του ενώ η Λίζα, η γυναίκα του Άγγελου, υποπτεύεται ότι ο άντρας της έχει ερωμένη. Ο Άγγελος έχει ζητήσει διαζύγιο, αλλά η Λίζα αρνείται να του το δώσει, αν δεν ικανοποιηθούν οι υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις της.

Το ερωτευμένο ζευγάρι αποφασίζει μικρή απόδραση στην Σκιάθο για να ζήσει λίγο ελεύθερα τον έρωτά του. Η ζήλεια του Διονύση τον οδηγεί να παρακολουθήσει την Εύα. Μια τυχαία συνάντησή της με τον φίλο του, Αλέκο, σε συνδυασμό με ένα σημείωμα που βρίσκει, τον οδηγεί σε μία θανατηφόρα λάθος εκτίμηση. Η Εύα πάει Σκιάθο αλλά ο Άγγελος δεν εμφανίζεται ποτέ… Τρελαίνεται από την αγωνία. Φοβάται πως κάτι του έχει συμβεί… Υποχρεώνεται να μιλήσει στη μητέρα του, τη Στέλλα… Παράλληλα, ο Διονύσης, θολωμένος από το πάθος του, κάνει κάτι αποτρόπαιο, ενώ ο Δημήτρης, πατέρας της Λίζας, μέσα στη γαλακτοκομική μονάδα βρίσκεται μπροστά στο πιο φρικτό θέαμα…

Με τη σειρά «Μπλε ώρες» ο ΣΚΑΪ δηλώνει «παρών» σε μια τυπολογία περιεχομένου και μια κρίσιμης σημασίας τηλεοπτική ζώνη από τις οποίες είχε επιλέξει να μην επενδύει τα προηγούμενα χρόνια διαμορφώνοντας ένα είδος «μονοδίαιτας» στο «φιλέτο» της τηλεθέασης.

Από φέτος ο σταθμός του Φαλήρου ανατοποθετείται στον ανταγωνισμό με τρείς προτάσεις μυθοπλασίας. Διότι από την άλλη εβδομάδα θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του η επίσης νεας κοπής δραματική σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και επανακάμπτει η κωμική/σατιρική «Τότε και τώρα» με νέο κύκλο επεισοδίων.

Στη σειρά «Μπλε ώρες» παίζουν οι Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βαγγέλης Κακουριώτης, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη Βαΐτσου, Έλενα Πιερίδου, Γιώργος Κυριάκου, Έλενα Χειλέτη, Κωνσταντίνος Τσίτσιος κ.α.. Σε κομβικής σημασίας ρόλους οι Ιεροκλής Μιχαηλίδης- Γιώργος Παρτσαλάκης αλλά και οι Πασχάλης Τσαρούχα, Βάνα Μπαρμπα, Νόνη Ιωαννίδου, Βάσια Παναγοπούλου, Χρήστος Λούλης.

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