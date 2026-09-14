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14.09.2026 10:41

Άδωνις για ομιλία Ανδρουλάκη: «Είναι να σου πέφτουν τα μαλλιά, ευτυχώς εγώ έχω βάλει και είμαι καλά»

14.09.2026 10:41
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Σε ένα αυτοσαρκαστικπό σχόλιο για την περιβοήτη εμφύτευση μαλλιών που έχει κάνει προχώρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης κληθείς να σχολιάσει την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας το πρωί στον ΣΚΑΪ, εστίασε την κριτική του σε όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την υγεία λέγοντας χαρακτηριστικά «ζήτησε επέκταση της τηλεϊατρικής που έχει ήδη γίνει. Είναι να σου πέφτουν τα μαλλιά, ευτυχώς εγώ έχω βάλει και είμαι καλά».

«Έχουμε βάλει τηλεϊατρική παντου και δουλεύει (…) Θα τον καλέσω μαζί στην περιοδεία να τα αγγίξει με τα χέρια του, να το καταλάβει. Κάνω εφτά – οκτώ εγκαίνια τη βδομάδα και ο Ανδρουλάκης δεν έχει πάρει είδηση» είπε σε άλλο σημείο ο Υπουργός Υγείας.

«Είσαι ο Ανδρουλάκης και θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός – και εγώ θέλω να είμαι ψηλός και γαλανομάτης – και δεν έχεις κάτσει να δουλέψεις σοβαρά με τους συνεργάτες σου για να μας πεις τι δεν έχει γίνει; Αυτοί επέλεξαν τα 10 πράγματα που έχουν γίνει. Αυτό σημαίνει ότι η προετοιμασία για να κερδίσουν τις εκλογές είναι μηδενική» πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.

Αναρωτήθηκε, δε, «ο Ανδρουλάκης λέει θα μειώσει μια σειρά φόρων και ταυτόχρονα θα αυξήσει μια σειρά δαπανών, θα μειώνει τα έσοδα και θα αυξάνει τις δαπάνες. Την προηγούμενη φορά πώς μας πήγε αυτό; Όποιος λέει θα μειώσω φόρους και θα αυξήσω δαπάνες, σου λέει ψέματα. Λαϊκισμός, γκρεμός, ανευθυνότητα ο Ανδρουλάκης».

Όπως είπε στη συνέχεια «παντού σε όλο τον κόσμο λένε “τι τυχεροί που είστε στην Ελλάδα”. Εμείς είμαστε πραγματική όαση μπροστά σε όσα ζει ο πλανήτης. Αν μου λέτε ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη; Η απάντηση είναι όχι. Αν κλείσουν τα στενά και ανέβει η τιμή του πετρελαίου ο Ανδρουλάκης τι θα κάνει θα πάει σαν τον Μεγαλέξανδρο στο Ριαντ;».

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