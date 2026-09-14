Ξάνθη: Απαγχονισμένος μέσα σε διαμέρισμά βρέθηκε 24χρονος φοιτητής

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Nεκρός στο διαμέρισμά του στην Ξάνθη βρέθηκε ένας 24χρονος φοιτητής με καταγωγή από την Κοζάνη, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του και την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τo pameevro.gr, ύστερα από έντονη ανησυχία για την τύχη του νεαρού άνδρα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο διαμέρισμα, όπου αστυνομικοί του οικείου Αστυνομικού Τμήματος έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τον νεαρό απαγχονισμένο.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τον 24χρονο φοιτητή σε αυτή την τραγική κατάληξη ερευνώνται επισταμένως από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα γεγονότα γύρω από το περιστατικό.

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