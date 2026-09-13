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13.09.2026 19:26

Θρίλερ στη Λυκόβρυση: Βρέθηκε νεκρός άνδρας σε δρόμο από πυροβολισμό – Κρατούσε το όπλο στο χέρι

13.09.2026 19:26
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Ένας άντρας εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής στην γέφυρα της Λυκόβρυσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ο άντρας εντοπίστηκε νεκρός δίπλα σε αμάξι ενώ στο χέρι του υπήρχε ένα όπλο.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν μεταβεί στην έξοδο Λυκόβρυσης της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και έχουν αποκλείσει τον χώρο, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της γέφυρας Λυκόβρυσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν πρόκειται για αυτοκτονία (το πιθανότερο σενάριο) ή εγκληματική ενέργεια.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09.2026 20:50
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ΕΛΛΑΔΑ

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