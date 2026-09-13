Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις 30χρονου, 36χρονου και 49χρονου για διακίνηση βαρέως οπλισμού σε τουρκική εγκληματική οργάνωση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Υπόθεση διακίνησης βαρέως οπλισμού, ο οποίος σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, αποκάλυψε επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.

Το απόγευμα του Σαββάτου συνελήφθησαν ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 49χρονος υπήκοος Τουρκίας, έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής, ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και απείθεια, σε συνδυασμό με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο έρευνας για τη διακρίβωση επικείμενης διακίνησης βαρέως οπλισμού στη Θεσσαλονίκη και παράδοσής του σε μέλη τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, ο 30χρονος και ο 36χρονος εντοπίστηκαν σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατά τη στιγμή που εξέρχονταν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία και σακούλα, που -μεταξύ άλλων- περιείχαν πολεμικό τυφέκιο, υποπολυβόλο, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, ο 30χρονος δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση και συνελήφθη.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον αποθηκευτικό χώρο, σε οικίες, οχήματα, καθώς και από την κατοχή των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μακρύκαννο πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή άνευ κοντακίου, επιμελώς τυλιγμένο με μαύρη νάιλον συσκευασία και διαφανή κολλητική ταινία,

υποπολυβόλο τύπου Uzi,

γεμιστήρας του ιδίου υποπολυβόλου κενός φυσιγγίων,

γεμιστήρας του πολεμικού τυφεκίου κενός φυσιγγίων,

διόπτρα,

κοντάκι πολεμικού τυφεκίου, επιμελώς τυλιγμένο με μαύρη νάιλον συσκευασία και διαφανή κολλητική ταινία,

μαύρη σακούλα που περιείχε 33 φυσίγγια,

4 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

30 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

δύο ζεύγη κρατικών πινακίδων επιβατηγών αυτοκινήτων,

δύο πομποδέκτες UHF και

διαβατήριο ελληνικών αρχών.

Επιπλέον, ο έγκλειστος υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμεί και Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας, καθώς αναζητείται προκειμένου να εκτίσει ποινή κάθειρξης άνω των δέκα ετών, για το αδίκημα της απάτης κατ’ εξακολούθηση (χρήση πληροφοριακών συστημάτων, τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων ως εργαλείο διάπραξης απάτης).

Επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Σε ΜΕΘ 15χρονος μετά από τροχαίο

«Στην παλιά του γειτονιά» ο Γιώργος Μαζωνάκης: Έφτασε η σορός του τραγουδιστή, ξέσπασε σε χειροκροτήματα το πλήθος, συγκινητικές στιγμές (photos & video)



Θρίλερ στη Λυκόβρυση: Βρέθηκε νεκρός άνδρας σε δρόμο από πυροβολισμό – Κρατούσε το όπλο στο χέρι

