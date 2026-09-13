Φωτιά σε διαμέρισμα στον Βύρωνα

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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στην περιοχή του Βύρωνα, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται στο σημείο.

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Κορδελιού, περίπου στις 20:30.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και να μην εξαπλωθεί σε άλλες οικίες.

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