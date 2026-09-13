Φωτιά σε διαμέρισμα στον Βύρωνα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στην περιοχή του Βύρωνα, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται στο σημείο.
Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Κορδελιού, περίπου στις 20:30.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και να μην εξαπλωθεί σε άλλες οικίες.
Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις 30χρονου, 36χρονου και 49χρονου για διακίνηση βαρέως οπλισμού σε τουρκική εγκληματική οργάνωση
Διαβάστε επίσης
Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις 30χρονου, 36χρονου και 49χρονου για διακίνηση βαρέως οπλισμού σε τουρκική εγκληματική οργάνωση
«Στην παλιά του γειτονιά» ο Γιώργος Μαζωνάκης: Έφτασε η σορός του τραγουδιστή, ξέσπασε σε χειροκροτήματα το πλήθος, συγκινητικές στιγμές (photos & video)
Θρίλερ στη Λυκόβρυση: Βρέθηκε νεκρός άνδρας σε δρόμο από πυροβολισμό – Κρατούσε το όπλο στο χέρι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.