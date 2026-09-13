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13.09.2026 20:57

Ανείπωτη τραγωδία στο Καζακστάν: 27χρονη έπεσε από τον 15ο όροφο πάνω σε καρότσι με παιδί – Νεκροί και οι δύο (Video)

13.09.2026 20:57
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Τραγωδία σημειώθηκε στην Αστάνα του Καζακστάν, όταν μια 27χρονη γυναίκα έπεσε από τον 15ο όροφο πολυκατοικίας και κατέληξε πάνω σε καρότσι στο οποίο βρισκόταν ένα δίχρονο παιδί με αποτέλεσμα τον θάνατο και των δύο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο με τις εικόνες να προκαλούν σοκ, καθώς η γυναίκα έπεσε στο σημείο όπου βρισκόταν το καρότσι με το μικρό παιδί. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, τόσο η 27χρονη όσο και το παιδί έχασαν τη ζωή τους.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, το παιδί βρισκόταν μέσα στο καρότσι κάτω από την πολυκατοικία, όταν η γυναίκα έπεσε από μεγάλο ύψος. Η πτώση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα το δίχρονο.

Το βίντεο από το περιστατικό, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνει τη στιγμή της πτώσης, με τις εικόνες να έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ακόμα δεν έ4χουν αποσαφηνιστεί. Οι αρμόδιες αρχές του Καζακστάν διερευνούν την υπόθεση προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και τις συνθήκες που προηγήθηκαν της πτώσης.

Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδεχόμενη αυτοχειρία της 27χρονης, ωστόσο αυτό δεν έχει ακόμα δεν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις Αρχές και ως εκ τούτου η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

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