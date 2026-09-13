Τρόμος σε τρένο που επέβαινε ο Μπόρις Τζόνσον και σύμβουλος του Μερτς – Ειδοποιήθηκαν για χτύπημα από drone, τελικά χτύπησαν άλλο τρένο 2χλμ πιο πίσω

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Συναγερμός προκλήθηκε σε τρένο που μετέφερε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και τον Γκίντερ Ζάουτερ, έναν από τους στενότερους συμβούλους ασφαλείας του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της 12ης προς 13η Σεπτεμβρίου, καθώς το τρένο ταξίδευε από το Κίεβο προς την Πολωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, περίπου στις 05:00 το πρωί η αμαξοστοιχία σταμάτησε κοντά στα πολωνικά σύνορα, όταν καταγράφηκε δραστηριότητα ρωσικών drones στην περιοχή. Για λόγους ασφαλείας, οι επιβάτες ειδοποιήθηκαν από το προσωπικό του τρένου και απομακρύνθηκαν προσωρινά από την αμαξοστοιχία. Λίγο αργότερα δόθηκε σήμα λήξης του συναγερμού, καθώς δεν εντοπίστηκαν άλλα drones.

Η απόφαση για την εκκένωση ελήφθη μετά από επίθεση σε άλλη αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κίεβο–Βαρσοβία στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα με την κρατική εταιρεία Ukrzaliznytsia, ένα drone έπληξε τη μηχανή του τρένου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Το δεύτερο τρένο ήταν μόλις 2χλμ πιο πίσω και στην ίδια ακριβώς γραμμή.

BIG: Boris Johnson, German Chancellor Merz's top security adviser, and security advisers from UK, France, and Italy were all on a chartered night train from Kyiv when a Russian drone hit the locomotive of a passenger train on the same route near the Polish border.



Their train… pic.twitter.com/PtJRqVAvPr — Clash Report (@clashreport) September 13, 2026

Ο Γκίντερ Ζάουτερ βρισκόταν στο Κίεβο μαζί με συμβούλους ασφαλείας από τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, καθώς και εκπροσώπους της κυβέρνησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η αποστολή είχε ως αντικείμενο τις πιθανότητες έναρξης ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Στις 13 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στη διεθνή διάσκεψη YES για θέματα ασφάλειας.

WATCH: Ukrainian train carrying former UK PM Boris Johnson evacuated after Russian drone strike near Poland border pic.twitter.com/M44rntrXh5 — Klaxon Wire (@KlaxonWire) September 13, 2026

Στην ειδική αμαξοστοιχία επέβαιναν επίσης μέλη της γερμανικής Bundestag, διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί. Μεταξύ αυτών ήταν και ο βουλευτής των Πρασίνων Ρόμπιν Βάγκενερ, ο οποίος καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «τυφλή τρομοκρατία» κατά του ουκρανικού άμαχου πληθυσμού και επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου.

Ο Βάγκενερ υποστήριξε ακόμη ότι η Ρωσία προκαλεί τους υποστηρικτές της Ουκρανίας και ότι η κατάσταση στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ γίνεται ολοένα πιο επικίνδυνη.

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