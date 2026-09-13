Νέο επεισόδιο στα Βορίζια με έναν τραυματία -Τι συνέβη

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Νέο σοβαρό περιστατικό έντασης σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες στα Βορίζια, προκαλώντας εκ νέου αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive, το τελευταίο επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ μελών δύο οικογενειών που φέρουν το ίδιο επώνυμο. Αφορμή φέρεται να στάθηκαν φθορές, με τη διαφωνία να εξελίσσεται σε έντονη αντιπαράθεση και στη συνέχεια σε ξυλοδαρμό.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο χρειάστηκε να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Για την υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται δύο άτομα από την άλλη πλευρά.

Το νέο συμβάν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ οικογενειών στο χωριό παραμένουν τεταμένες.

Η πολύνεκρη υπόθεση της 1ης Νοεμβρίου 2025, με τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

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