Δύο οι δρόμοι μπροστά μας: Συνέχεια της ΝΔ ή πραγματική αλλαγή με ΠΑΣΟΚ

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Θα το πω απλά, όπως το βλέπω. Οι πολίτες έχουν μπροστά τους δύο δρόμους και κανείς δεν χρειάζεται διδακτορικό για να τους διακρίνει.

Ο ένας είναι να συνεχίσουμε ακριβώς όπως είμαστε, με τη Νέα Δημοκρατία να κυβερνάει όπως ξέρει, για όσους έχουν πειστεί ότι όλα πάνε μια χαρά.

Ο άλλος είναι το ΠΑΣΟΚ, για όσους έχουν βαρεθεί να ακούνε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και θέλουν επιτέλους πραγματική αλλαγή. Δεν μιλάω για ίσες αποστάσεις, ούτε έχω καμία διάθεση να τις κρατήσω. Θεωρώ πως σήμερα υπάρχουν μόνο δύο κόμματα με πρόγραμμα που αντέχει στην κριτική. Η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει το δικό της, και το βλέπουμε καθημερινά στην τσέπη μας. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει κάτι εντελώς διαφορετικό, δουλεμένο, χωρίς συρραφές και τις αντιγραφές που βλέπουμε αλλού.

Για όσους παρακολούθησαν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, που από πλευράς προβολής στα μεγάλα ΜΜΕ ήταν ένα μικρό κλάσμα της προβολής που πήραν οι παρουσίες Μητσοτάκη και Τσίπρα, τα πράγματα ήταν κάτι παραπάνω από ξεκάθαρα.

Η πρόταση για άμεση μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα δεν είναι εντυπωσιασμός, είναι κάτι που αγγίζει κατευθείαν το πορτοφόλι μας, μαζί με την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας που θα σταματήσει τον πληθωρισμό να μας τρώει αθόρυβα το εισόδημα. Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με τζίρο έως 20.000 ευρώ αφορά χιλιάδες ανθρώπους γύρω μας που παλεύουν μόνοι τους χωρίς καμία στήριξη. Το πακέτο των δεκαεπτά παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό, με τη σταδιακή επαναφορά της δέκατης τρίτης σύνταξης σε δύο δόσεις το 2027 και το 2030, την επιστροφή του ΕΚΑΣ και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι απλά δίκαιο απέναντι σε ανθρώπους που η σημερινή κυβέρνηση έχει αφήσει πίσω. Το ίδιο ισχύει και για την προστασία του καλόπιστου δανειολήπτη και τη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ζητήματα που ξέρουμε από πρώτο χέρι πόσο έχουν ταλαιπωρήσει οικογένειες στον τόπο μας.

Στο στεγαστικό, που μας αγγίζει όλους, ποιος μπορεί να διαφωνήσει με την πρόταση για αυστηρούς περιορισμούς στη Golden Visa και στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, καθώς και για πλαφόν στα ενοίκια εκεί όπου η κατάσταση έχει γίνει ασφυκτική. Στον πρωτογενή τομέα η σύνδεση παραγωγής με μεταποίηση και καινοτομία, τα κίνητρα για νέους αγρότες και η ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων δείχνουν τον δρόμο ώστε η πράσινη ενέργεια να πάψει επιτέλους να είναι προνόμιο λίγων.

Υπήρξε ξεκάθαρη η στάση του Ανδρουλάκη για τη μετά τις εκλογές περίοδο. Απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, δηλώνοντας πως ακυβερνησία δεν πρόκειται να υπάρξει και πως το ΠΑΣΟΚ διαθέτει το δικό του αυτόνομο πρόγραμμα και τα στελέχη για να κυβερνήσει. Κι αυτό από τον μόνο πολιτικό αρχηγό που έχει ερωτηθεί τόσες φορές για συνεργασία χωρίς ποτέ να δώσει τέτοιο δικαίωμα, όσο άλλοι, που έχουν δώσει και συνεχίζουν να δίνουν χωρίς όμως να δίνουν ποτέ εξηγήσεις. Άσκησε κριτική στα ολιγοπώλια και στα σκάνδαλα της κυβέρνησης, με αναφορά στην υπόθεση των υποκλοπών όπου περιμένουμε ακόμη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Στα ελληνοτουρκικά μίλησε καθαρά, πατριωτικά, εθνικά, χαρακτηρίζοντας επικοινωνιακό αφήγημα τα λεγόμενα ήρεμα νερά και θυμίζοντας πως σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Στήριξε την ιδέα ενός ευρωστρατού και μιας κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, και εδώ να τονίσουμε ότι είναι πράγματι άδικο εμείς να επιβαρυνόμαστε με τεράστιες αμυντικές δαπάνες ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες βάζουν τα αντίστοιχα λεφτά στην παιδεία και στην υγεία των πολιτών τους.

Καταλήγω σε κάτι που θεωρώ κρίσιμο. Αν συνεχίσει η σημερινή κυβερνητική θητεία, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος στην ατιμωρησία για όσους ενεπλάκησαν στα μεγάλα σκάνδαλα των τελευταίων ετών. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται πως κάθε υπόθεση θα διερευνάται από τη δικαιοσύνη, όσο ψηλά κι αν φτάνει.

Όλα αυτά είναι η πραγματική εικόνα της επιλογής που έχουμε μπροστά μας. Κρίσιμη αλλά μόνο δική μας. Εμείς αποφασίζουμε πώς θα ζήσουμε στη συνέχεια και τι θα αφήσουμε στην επόμενη γενιά. Μακριά από τις σειρήνες ενός συστήματος που παίζει τα ρέστα του και έχει επιστρατεύσει εκφοβισμό, εξαγορά συνειδήσεων και δωρεάν προσφορά… λωτού. Κοιτάξτε, συγκρίνετε και αποφασίστε. Αλλά… μόνοι σας!

* Ο Γιώργος Καρβουνιάρης είναι δημοσιογράφος και αν. Γραμματέας Επικοινωνίας ΠΑΣΟΚ